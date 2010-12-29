2010 kiracıların yılıydı 2011 ise ev sahiplerinin olacak

T24 - 2010 kiracılar için rahat geçti. Kiralara çoğunlukla hiç zam yapılmadı, hatta yer yer düşüşler bile oldu. Ancak, uzmanlar 2011’de kiralarda yüksek oranlı artış olmasını bekliyor.

Kiracılara kötü haber. Pek çok kiracı açısından zamların makul oranda arttığı ya da hiç artmadığı ve belki de hiç zam yapılmadığı 2010’un keyfi 2011’de sürmeyecek gibi görünüyor.Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



SOM Değerleme Genel Müdürü Nazan Özbaydar, bu yıl yapılamayan kira zamlarının, 2011’e yansıtılabileceğini, kira artışlarında 2011’de, 2010 yılındaki kadar muhafazakâr davranılmayacağını kaydetti. Özbaydar, şöyle konuştu: “Bizim görüşümüz, piyasanın genel durumunu dikkate alarak, 2011’de, 2010 yılı kira artışlarındaki kadar muhafazakâr davranılmayacağı yönünde.”



Kira artış oranına etki eden en önemli kriterlerin, uzun süredir mülkün kullanılıyor olup olmadığı, düzenli ödeme alışkanlığı, mülkün ne kadar bakımlı tutulduğu ve bazen de diğer apartman sakinlerinin kiracıdan memnuniyeti olduğunu söyleyen Özbaydar, “Mal sahibinin dekorasyonlu olarak kiraya verdiği durumlarda kiracının taşınmazı sözleşme sonunda nasıl bıraktığının belirlenmesi için bir rapor hazırlanması önemli” dedi. Öte yandan Özbaydar, kira artış oranlarında en yaygın yöntemin yıllık TEFE-TÜFE oranının ortalamasının kullanılması olduğunu vurguladı.





KİRACISI OLAN BİR MÜLKÜ SATIN ALIRKEN DİKKAT





Nazan Özbaydar, kiracısı olan bir mülkü satın alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklama yaptı. Ev sahibi olmak isteyenler için işte iki önemli uyarı:





Kira koşullarına dikkat: Mülkün yeni sahibi, eski sahibi ile kiracı arasında yapılmış sözleşmenin tüm hükümlerini de devralmış oluyor. Bu nedenle mevcut kira koşullarını çok iyi incelemek gerekiyor. Mal sahibi tarafından bakılırsa uzun vadeli, kira artış oranları yüksek belirlenmiş ve düzenli ödeme alınabilen çok iyi şartlar sağlayan bir sözleşme ise ve mal sahibinin gayrimenkulü kullanma ihtiyacı yoksa sorun yok. Ancak yeni mal sahibinin gayrimenkulü kullanması gerekiyorsa ve kiracının tapuda uzun dönemli bir kira şerhi varsa mal sahibi açısından problem yaratabilir.



İhtarname bir ayda olmalı: Yeni mal sahibinin mülkü kullanma ihtiyacını, satın aldığı tarihten itibaren bir ay içinde kiracıya ihtarname ile bildirmesi gerekiyor. Kiracının gayrimenkulü kullanmaya devam etmesi durumunda satın alma tarihinden itibaren 6 ay içinde tahliye davası açma hakkı bulunuyor.





900 konut yapıp 300 milyon kazanacak



Emlak Konut GYO’dan ihale yoluyla kazandığı 21 dönüm arsada 316 konutluk Mavişehir Modern’i kurmaya başlayan Gergül İnşaat, gelecek iki yıl içinde 900 konut yapıp 300 milyon TL ciro elde edecek.



İzmir’deki Mavişehir Modern’in temelini Temmuz 2010’da attıklarını ve gelecek yılın sonuna kadar teslim aşamasına geleceklerini belirten Gergül İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gültekin, Mavişehir’e yönelik diğer projelerine dikkat çekerek, “Önümüzdeki iki yıl içinde burada farklı projelerle 900 konut üretmeyi düşünüyoruz.



2011 ve 2012 için hedeflerini açıklayan Gültekin, 300 milyon TL’lik ciro belirledikleri iki yıllık süreç içinde Mavişehir Modern’in önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Gültekin, projeyi gürültü ve karmaşadan uzak ama ulaşım akslarına yakın bir şekilde konumlandırdıklarını söyledi. Dört tip daire seçeneğinin bulunduğunu söyleyen Gültekin, fiyatların 186 bin TL’den başladığını, ödeme planının 120 aya kadar uzayabileceğini belirtti.





‘2011 DE HAREKETLİ GEÇER’



2010’u inşaat sektörü açısından iyi bir dönem olarak değerlendiren Abdülkadir Gültekin, yılın son çeyreğini en verimli dönem olarak göstererek şöyle devam etti: “Bizim için de başarılı bir yıl oldu. Seçim yılı olması ve gayrimenkule yatırım yapacakların belirsizlik ortamından hoşlanmamasına rağmen, 2011’in sektör açısından hareketli ve çok daha iyi bir yıl olacağına inanıyoruz.”





Eski kenti yenilemek 600 bin konut demek



İstanbul’un çarpık ve sağlıksız kentleşme sorununun mutlaka çözümlenmesi gerektiğine dikkat çeken Şua İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, İstanbul için kentsel dönüşümü kaçınılmaz bir zorunluluk olarak gösterdi. Bunun için mutlaka bir hukuki altyapı sağlanması gerektiğini belirten Kaya, şöyle devam etti: “Eski kentin yenilenmesi anlamında sadece İstanbul’un merkezinde 500-600 bin konutluk alan ortaya çıkar. Şu anda hükümetin konuyla ilgili bir çalışması bulunuyor. Umuyoruz çok kısa zamanda yürürlüğe girecektir. Yürürlüğe girdikten sonra da hükümet kadar özel sektöre de görev düşüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de şu anda büyük ölçekli bir plan üzerinde çalışıyor.”





Sanayii için çözüm



Tüm bunlar sonucunda İstanbul’un daha planlı bir şehre dönüştürüleceğini düşündüğünü ifade eden Kaya, son dönemlerde Anadolu yakasında Kurtköy ve Kartal, Avrupa yakasında ise Halkalı bölgesinde yaşanan gelişmelerin altını çizdi. Yeni projelerin daha çok bu bölgelerde yapıldığını belirten Kaya, bunları olumlu gelişmeler olarak nitelendirdi.



Bu arada gelişimini yıllar önce tamamlayan, hatta artık eskiyen kesimlerin sorun teşkil ettiğine dikkat çeken Kaya, “Bu bölgelerdeki binaların yenilenmesi, günümüz teknolojisiyle tekrar elden geçmesi, gerek konfor gerekse de sağlamlık açısından ele alınması gerekiyor ” dedi. Kaya, ayrıca, kent merkezi içinde kalan sanayi bölgeleri için de çözüm getirilmesinin şart olduğunu vurguladı.





Nimetullah Kaya’nın dönüşüm formülü



1- Hukuki altyapı sağlanmalı.

2- Yürürlüğe girecek çalışmalarda özel sektör de görev almalı.

3- Kentin eskiyen yüzü yenilenmeli, merkezde kalan sanayi bölgelerine çözüm getirilmeli.





TMSF, 13 taşınmazdan 1.5 milyon TL elde etti



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 27 Aralık 2010’da gerçekleştirdiği açık artırmayla sattığı 13 taşınmazdan 1 milyon 500 bin TL’yi aşan tahsilat gerçekleştirdi. TMSF’nin açıklamasına göre, müzayedede tahmini bedelleri 52 milyon 87 bin 900 TL olan 76 taşınmaz açık artırmaya çıkarıldı. Taşınmazlardan 13’ünün alıcı bulduğu ihalede, 1 milyon 541 bin 500 TL tahsilat gerçekleştirildi.

TMSF’nin, yüzde 25 oranında indirim yaptığı Yakuplu Eston Reşit Paşa Evleri’nde yer alan lüks dairelerden altı tanesi satılırken, taşınmazlar arasında Ankara’da 250 bin TL’ye alıcı bulan konut, Bolu’da 40 bin TL’ye alıcı bulan tarla ve Bursa’da 174 bin TL’ye alıcı bulan dubleks konut da yer aldı.





TOKİ’den Çanakkale ve İstanbul girişimleri



Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çanakkale’deki arsası için gelen teklifleri açıklarken, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin (YTÜ) altyapısını güçlendirmek için hizmet binası ve yurt yapacak. Çanakkale’deki arsa için en yüksek teklifi Yıltaş-Makro İnşaat’tan aldığını açıklayan firma, miktarı ise 6 milyon 610 bin TL olarak açıkladı. Kurum, arsa için ikinci oturumu 3 Ocak 2011’de yapacak.

Bu arada üniversitelerin bina altyapısının güçlendirilmesi için başlattığı çalışmalar kapsamında YTÜ’nün Davutpaşa Kampusu’ne hizmet binası ve yurt yaptıracak olan TOKİ, daha önce aralarında Tunceli, Erzincan, Adıyaman ve Şırnak üniversiteleriyle Diyarbakır Dicle Üniversitelerine bina desteği sağladı.





Yılbaşı için fiyatları düşürdüler



Emlak şirketleri, 2011’e ‘ev’li girmeyi planlayan firmalar için özel indirimler ve ödeme planları hazırladı



1- Kelebek kanadında fırsat



Sinpaş Yapı, konsept bir konut projesi olarak geliştirdiği Kelebekia’da 31 Aralık 2010 günü sona eren bir kampanya düzenledi. Sıfır peşinat ve yüzde 5 lansman indirimiyle yapılan kampanyada sıfır peşinat ve 1.060 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkânı bulunuyor. Kelebekia projesinde 153 bin ile 427 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılan konutların Ekim 2012’de sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.





2- Üç bankayla anlaşma



Eroğlu Yapı’nın yılbaşı kampanyası ise Halkalı’da geliştirilen İstanbul Lounge’da peşinatı vade farkı olmadan iki sene içerisinde ödeme imkânı üzerine kurulu. Kalan tutar için ise anlaşmalı bankalardan yüzde 0.73’ten başlayan özel faiz oranlarıyla 120 aya kadar vade ile banka kredisi kullandırılıyor. Bank Asya, Yapı Kredi Bankası ve Vakıfbank ile anlaşmalı banka konut kredilerinde dosya masrafı ve banka komisyonu alınmıyor. Projedeki toplam konut sayısı 757. Konutların sahiplerine 24 ay sonunda teslim edilmesi hedefleniyor.





Kiralar artık güvende



Halkbank, Birlik Sigorta aracılığıyla başlattığı yeni bir uygulama ile Kira Güvence Sigortası ile ev sahiplerini ve kiracıları kiranın ödenememesi durumuna karşı güvence altına alıyor. Türkiye’de bir ilk olan Kira Güvence Sigortası ’nın özel durumlar için geçerli olacağını dile getiren Halkbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, “Kaza sonucu vefat veya maluliyet, istem dışı işsiz kalma nedeniyle kiracı kirayı ödeyemediğinde aylık kira tutarının yüzde 80’ini 12 ay boyunca karşılanacak” dedi.



Türkiye’de yaklaşık 15 milyon hane halkının 3 .6 milyonunun kiracı olduğuna dikkat çeken Kuru, “Bu sistem, hem ev sahiplerinin hem kiracıların içini rahatlatacak, hayatın kötü sürprizlerine karşı koruyacak” dedi.





