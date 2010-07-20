2010 Dünya Kupasının milli yengesi

T24- Ne ahtapot Paul'ün müneccimliğiyle ne vuvuzela sesiyle, 2010 Dünya Kupası belki sadece bu romantik kareyle hatırlanacak. İspanya Milli Takımı'nın kalecisi Iker Casillas'ın canlı yayında öpüverdiği spor spikeri sevgilisi Sara Carbonero kim? Hangi pozisyonları değerlendirip topu ağlara yolladı?



2010 Dünya Kupası’nın en unutulmaz anlarından biriydi. İspanyol kaleci Iker Casillas, final maçından sonra kendisinden ‘duygularını almaya’ çalışan sunucu sevgilisi Sara Carbonero’yu canlı yayında öpüverdi. Bu içten ve aceleden acemice öpücük dünya kamuoyunda öyle büyük yankı buldu ki, final maçının ertesi günü kupayı kazanan İspanya’dan çok Sara Carbonero’nun gözleri, dudakları konuşulmaya başlandı. Kimdi bu Sara? Casillas onu öpünce biz de öpmüş sayılıyor muyduk?



Sara Carbonero Arevalo, 30 Kasım 1984 Toledo doğumlu. Madrid Üniversitesi’nde gazetecilik okumuş. İlk işi bir radyoda spor haberleri sunmak olmuş.



Tesadüfen başladığı spor gazeteciliğinde ‘bir anda’ yükselmiş, radyoda ‘harcandığı’ düşüncesiyle televizyona ani bir transfer gerçekleşmiş. 2007’de televizyonda spor haberleri sunmaya başlamış. Eurobasket 2007’yi İspanya’ya anlatan isim de o olmuş, bu sırada hayran sayısı da epey artmış.



Sonrasındaysa ekstrem sporlarla üzerine yaptığı programla kariyerinde önemli adımlar atmış. Artık iyiden iyiye tanınmış, sevilmiş, benimsenmiş. ‘Sara tırmanıyor’ videoları tık rekortmeni olmuş.

2009’un Nisan ayından bu yana Tele 5’te çalışan Carbonero, burada hem spor haberlerini sunuyor, hem de sahaya inip futbolcularla röportaj yapıyordu. 2010 Güney Afrika Dünya Kupası’ylaysa kariyerindeki en önemli işlerden birine imza atmış oldu.



Yenge dikkat dağıttı



İspanya kupayı kaldırmasa Carbonero bu kadar sevilir miydi, yoksa İsviçre maçında olduğu gibi günah keçisi ilan edilir miydi bilinmez. İspanya’nın grup maçında İsviçre’ye 1-0 kaybetmesinin ardından Carbonero’nun kaleci sevgilisinin dikkatini dağıttığı ve Casillas’ın gol yediği, sunucunun işini sahanın içinde yapmasının engellenmesi gerektiği konuşulmuştu. Neyse ki İspanya sonraki maçlarda iyi sonuçlar aldı da Carbonero işinden olmadı.



İkilinin aşkı aslında bir iddia üzerine başladı. Geçen yıl Real Madrid’in soyunma odasında duş alırken, ‘çapkınlığıyla’ ünlü oyuncu Cristiano Ronaldo, güzel sunucuyla birlikte olmak için ne gerekirse yapacağını söyleyince Casillas dönüp “Hiç şansın yok” dedi, “O benim!”

Carbonero’ya tutulan Casillas önceleri aşkına karşılık alamadı.



Tele 5’e çiçekler, röportajlar sırasında Carbonero’ya sinyaller gönderdi ama nafile... Güzel olduğu kadar ‘cool’ da olan kızımız, bir iddia döndüğünü öğrenince, “Bunlarla uğraşacaklarına Şampiyonlar Ligi’ni kimin kazanacağını tahmin etmeye çalışsınlar” diyerek ikisine de ‘avcunuzu yalarsınız’ mesajı gönderdi.



‘İyi çocuk’ kazandı



Ama Casillas yılmadı, Real Madrid’in ligdeki bir galibiyetini Madrid’in ünlü gece kulübü Pasha’da kutladığı bir sırada, orada bulunan Carbonero’yu ikna etti. Ne dedi, nasıl ikna etti bilinmez ama çift, kısa bir süre sonra el ele dolaşmaya başladı. Carbonero kendisi gibi spor muhabiri olan sevgilisi David Sanches’le yollarını ayırdı, Ronaldo iddiayı kaybetti ve gece hayatına kaldığı yerden devam etti. ‘İyi çocuk’ Casillas kazanmıştı.



Carbonero bu yıl FHM dergisi tarafından en seksi spor spikeri seçildi. Ardından Elle, Cosmopolitan gibi dergilere kapak oldu. Herkes onun o kadar seksi olduğunu düşünüyordu ki o da dayanamadı, başladı seksi pozlar vermeye. Ağzını büzüp spagetti hüplettiği, lolipop yalayıp çikolata emdiği kareler İspanya’da az dergiciye ekmek yedirmedi.



Kıskananı da çok oldu. Bu acı yeşil/ turkuvaz gözlü, bronz tenli, uzun boylu, ağzı laf yapan güzel kadına illa bir çamur atmak gerekiyordu. Bacakları kalın, İspanyolcası kötü bulundu. Cadı avı başladı; ‘Zaten o kadar da akıllı değil, futboldan anlamıyor’ dendi, ‘Güzelliğiyle geldi buralara. Kim bilir kimlerle birlikte oldu’ dedikoduları döndü. Ama içi doldurulamadı; Carbonero’nun falsosu bulunamadı.



Bu arada güzel sunucuyla tabii ki sadece Casillas’la Ronaldo ilgilenmiyordu. Carbonero, bütün ülkenin ama özellikle Real Madrid’in gözdesiydi. Futbolcular maç sonrası Carbonero’ya alt tarafı ‘Önümüzdeki maçlara bakacağız’ diyeceklerdi ama Carbonero’ya kilitleniyor, dilleri tutuluyordu. Neyse ki takımın sevilen ismi Casillas’ın aşkına hepsi saygı duydu, birlikteliğe en çok onlar sevindi. Kupa zaferi sonrası İspanya’ya dönerken uçakta yan yana oturan çifte sürekli sataşan ekip, Carbonero’nun İsviçre maçı sonrası kırılan kalbini böylelikle almış oldu.

Yani futbolun yeni gözde çifti, sıkıcı ‘poz’larıyla David-Victoria Beckham, sansasyonlarıyla Ashley-Cheryl Cole değil, aşklarıyla Casillas-Carbonero oldu. Dünya Kupası’ndan geriye de, ‘futbolun sadece futbol olmadığını’ gösteren böyle bir aşk öyküsü ve büyülü bir öpücük kaldı

