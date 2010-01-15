2010 Avrupa Kültür Başkenti açılışı yarın

T24 - Takvimlerin 2010'u göstermesiyle "Avrupa Kültür Başkenti" unvanına sahip olan İstanbul'da, 16 Ocakta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek resmi törenle etkinliklere start verilecek.





Taksim'de "ateş" ve Kadıköy'de "balon" gösterilerinin yanı sıra, Taksim'de Tarkan, Kadıköy'de Mor ve Ötesi, Beylikdüzü'nde Nil Karaibrahimgil, Sultanahmet'te Mercan Dede, Pendik'te Kıraç ve Bağcılar'da Zara konser verecek.



İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç ve Genel Sekreteri Yılmaz Kurt, açılış kutlamalarının detaylarını Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında anlattı.



Sanatçılar Zara, Kıraç ve Mercan Dede'nin de katıldığı toplantıda konuşan Avdagiç, "dünyanın en ilham verici kenti" İstanbul'un, 2010 yılı boyunca taşıyacağı "Avrupa Kültür Başkenti" unvanı ve yıl sonuna kadar hayata geçirilecek 400'den fazla özel projeyle sahip olduğu enerjiyi Türkiye ve dünya ile paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.



Haliç Kongre Merkezi'nde 16 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek törene, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra 20 ülkeden bakan düzeyinde katılım olacağını belirten Avdagiç, açılış etkinliği için 8,5 milyon lira bütçe ayrıldığını bildirdi.



İstanbul ile 2010 Avrupa Kültür Başkenti olan Almanya'nın Essen kentindeki açılışa katıldığını belirten Avdagiç, "Essen'deki açılışa bu kadar üst düzey bir katılım olmadı. Avrupa ülkeleri İstanbul'un nasıl bir açılış yapacağını merak ediyor" diye konuştu.



Ajansın Genel Sekreteri Yılmaz Kurt, İstanbul'un açılış etkinliklerini kendisine yakışır bir görkemle başlattığını vurgulayarak, Haliç Kongre Merkezi'nde, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'dan da üst düzey diplomatlar, siyaset, iş ve kültür-sanat dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan 5 bin davetlinin bir araya getirileceğini anlattı.





"İstanbul'un büyüsü..."



Kurt'un verdiği bilgiye göre, Haliç Kongre Merkezi'ndeki resmi devlet töreni, açılış konuşmalarının ardından Yekta Kara'nın bu gece için özel olarak tasarladığı ve yönettiği "İstanbul Büyüsü" adlı özel performansla devam edecek.



Sanatın farklı dallarından 303 sanatçının sahnede yer alacağı 65 dakikalık gösteri, müzik, dans, şiir, İstanbul'a özgü ses ve görüntülerle İstanbul'un sahip olduğu çok katmanlı derin kültürel mirası, şehrin enerjisini ve ilham kaynaklarını gözler önüne serecek.



Gösterinin ardından, etkinliğe katılacak protokol mensupları, Haliç Kongre Merkezi'nin önündeki iskelede enerjisini İstanbul'dan alan bir "Kent Etkinliği" olarak tasarlanan özel ışık ve havai fişek gösterisi için butona basarak start verecek. Bir kilometrelik alanda Haliç'i bir festival alanına çevirecek görsel şölen, Haliç Camialtı Tersanesi'nde kurulan yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alanda yapılacak.



80 metreye 15 metre ebatlarında hazırlanan özel 2010 logosu, bu özel gösterinin Haliç'te aydınlığa kavuşacak ilk sembolünü oluşturacak. Şölen, aynı zamanda Taksim, Kadıköy, Pendik, Sultanahmet, Beylikdüzü ve Bağcılar meydanlarında kurulan özel ekranlardan izlenebilecek.



Aynı zamanda televizyon kanallarından yayınlanacak görüntüler sayesinde Haliç'teki unutulmaz şölen tüm Türk halkına evlerinde de ulaşacak.





Ateş ve balon gösterisi



Taksim, Kadıköy, Pendik, Sultanahmet, Beylikdüzü ve Bağcılar meydanlarında DJ performansı, dans ve müzik gösterileri, gecenin ilk saatlerinde İstanbullularla buluşacak. Gecenin sürprizlerinden birisini de Taksim ve Kadıköy'deki özel gösteriler oluşturacak.



Bugüne kadar Dubai, İngiltere, Fransa, İspanya ve Brezilya gibi birçok farklı ülkede düzenlenen dev organizasyonlarda gerçekleştirdikleri gösterilerle dünya çapında ün kazanan Fransız Group F tarafından Taksim'de, "Ateş Tiyatrosu", Kadıköy'de ise "Balon Tiyatrosu" sahnelenecek.



Gökyüzünün sahne olarak kullanılacağı her iki gösteri de diğer meydanlardaki ekranlardan izlenebilecek. Taksim'de Tarkan, Kadıköy'de Mor ve Ötesi, Beylikdüzü'nde Nil Karaibrahimgil, Sultanahmet'te Mercan Dede, Pendik'te Kıraç ve Bağcılar'da da Zara konser verecek.



Etkinliklerde, farklı sanat disiplinlerine mensup toplam 500 sanatçı sahne alacak, 900 kişilik teknik ekip çalışacak. 1550 kişilik bir organizasyon ekibinin yürüttüğü etkinliklerin sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için toplamda 3 bin 500 kişilik emniyet ve güvenlik ekibi görev alacak.



Etkinliklerde, 100 kişilik yönetim, 750 kişilik koordinasyon ve 300 kişilik canlı yayın ekibi çalışacak. Aralarında Sakıp Sabancı Müzesi, Aşiyan Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi ve Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nin de bulunduğu İstanbul'un önde gelen kültür sanat merkezleri ve müzeleri 16 Ocakta saat 24.00'e kadar kapılarını açık tutacak.





450 kişilik dev gösteri



"İstanbul Büyüsü" adlı sahne gösterisinin sanat yönetmeni Yekta Kara, gösteride 303 sanatçının sahne alacağını, sahne gerisinde de 150 kişilik bir ekibin bulunduğunu belirterek, "Yaklaşık 450 kişi, aylardır dinmeyen bir coşkuyla çalışıyor. Amacımız İstanbul'u en güzel şekilde tanıtmak" diye konuştu.



Gösterinin temelini, İstanbul'un sahip olduğu derin kültürel miras ve şehrin en önemli özelliği olan, farklılıkların bir arada yaşaması kültürünün oluşturduğunu anlatan Kara, "Bu sebeple, gösteriyi hazırlarken, farklı sanat disiplinlerini bir arada değerlendirmeye özen gösterdim. Şiir, dans, müzik, İstanbul ses ve görüntülerinden oluşan 5 farklı unsurun yer aldığı gösteride, aralarında Sultan Abdülaziz, Mozart, Ahmet Adnan Saygun, Minur Nurettin Selçuk, Orhan Veli Kanık gibi farklı isimler tarafından İstanbul hakkında üretilmiş 24 eser farklı sanatçılar tarafından yorumlanacak. Aynur, Bekir Ünlüataer, Cüneyt Türel, Dilek Türkan, Fatih Erkoç, Kevork Tavityan, Kubat, MFÖ, Sertab Erener, Yetkin Dikinciler ve Zuhal Olcay farklı performanslar sergileyecek. Ayrıca programda, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Yarkın Perküsyon Grubu, Devlet Opera Korosu sanatçıları, Çocuk Korosu, Devlet Balesi Dansçıları ve Pulathane Halk Oyunları Grubu da yer alacak" dedi.



Ateş, balon ve ışık şovlarını hayata geçirecek Group F'in sorumlu koreografı Christoph Berthonneau ise İstanbul'a 200 kişilik bir ekiple geldiğini belirterek, gösterisinde, enerji ve ateşi temsil eden gaz, hava ve suyu kullanacağını söyledi. Berthonneau, gösterilerini çok sayıda insanın izlemesini temenni ettiğini ifade etti.