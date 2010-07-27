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2010 ARCHITON DÜNYA OFFSHORE YARIŞLARI  GAZİANTEP (A.A)

27 Temmuz 2010 20:35

-2010 ARCHITON DÜNYA OFFSHORE YARIŞLARI  GAZİANTEP (A.A) - 27.07.2010 - 2010 Architon Dünya Offshore Şampiyonası'nın 9. ve 10. ayak yarışları Gaziantep'teki Birecik Barajı'nda yapılacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteklediği 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerindeki sürat teknesi (offshore) yarışları, barajın Yavuzeli ilçesi sınırlarındaki tarihi Rumkale bölgesinde gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yarışmaları izlemek isteyen vatandaşlar için ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceği kaydedildi. Yarışmada Alman, ABD'li, Fransız, Danimarkalı, İtalyan, İspanyol ve Türk pilotlar mücadele edecek.

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