200'ü aşkın sanatçı, 50'nin üzerinde konser; İstanbul Caz Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 24. İstanbul Caz Festivali, bugün başladı. 21 Temmuz'a dek sürecek festival, 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek; yaklaşık 50’nin üzerinde konserle, bu yaz da İstanbulluları caz müziğinin en iyileri ile buluşturacak.

Festival ilk haftasında bu sene Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü de alacak olan, Türk pop ve cazının duayen isimlerinden Fatih Erkoçve TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası şefi Kamil Özler ile caz piyanisti Jacky Terrasson ve Fransız caz trompetçisi Stephane Belmondo gibi müziğin yıldız isimlerinin yanı sıra, aralarında JUNUN, Shye Ben Tzur, The Rajasthan Express, Levent Yüksel, Taksim Trio, Cenk Erdoğan, Korhan Futacı ve Kara Orkestra, Rain Lab, Tolga Bilgin, Kristian Lind ve Geeva Flava’in de olduğu, caz, güncel müzik, dünya müziği, blues ve soul’un farklı seslerini ağırlayacak.

Festivalde bu hafta ayrıca flamenkonun efsane ismi Paco de Lucia’nın anılacağı çok özel bir gece de gerçekleştirilecek. İstanbul Caz Festivali için özel olarak tasarlanan proje için, kariyerinde Paco de Lucia ile beraber çalışmış değerli müzisyenler aynı sahnede bir araya gelecek. Uzun yıllar Paco de Lucia ile gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra, Chick Corea gibi caz sanatçıları ile de çalışmaları bulunan flüt sanatçısı Jorge Pardo, elektrik basta Flamenko çalış tarzı ile yepyeni bir teknik yaratan ve Paco de Lucia ile birlikte flamenko’yu çağdaş yorumla buluşturan Carles Benavent ile Paco de Lucia’nın efsanevi müzisyen ailesinden bir başka yetenekli gitarist Jose Maria Bandera, sanatçının unutulmaz müzikal mirasını gözler önüne serecek. Paco de Lucia’nın doldurulması zor tahtına aday gösterilen, caz ve dünya müziği sahnesinde ses getiren gitarist Nino Josele ve Paco de Lucia’nun en uzun soluklu yol arkadaşlarından efsanevi vokal David de Jacoba ve perküsyonist El Pirana’nın kült gitaristi yine onun parçaları ile anacağı gecede Türkiye’den Levent Yüksel, Taksim Trio ve Cenk Erdoğan da sahnede olacak. Konsere, gelişmiş futuristik tekniğiyle flamenkoya yepyeni bir soluk getiren, İspanya’nın yükselen yıldızlarından Nino de Los Reyes de danslarıyla eşlik edecek.

Festival programında bu yıl ayrıca ilk kez çocuklara yönelik bir etkinlik de yer alıyor. “Çocukça Bir Gün” başlıklı programda tüm gün boyunca konserler ve çeşitli atölyeler düzenlenecek. Ayrıca bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek “Gece Gezmesi” etkinliği, müzik şenliği ruhunu Kadıköy haritasına taşımaya devam edecek.

24. İstanbul Caz Festivali kapsamında, SOCAR Türkiye sponsorluğunda bu yıl ilki hayata geçirilen VİTRİN: Türkiye Güncel Müzik Buluşması etkinliğinde, yerli sahnenin başarılı isimleri de uluslararası müzik sektörünün önemli temsilcileriyle bir araya gelecek.

“Festival Ödül Gecesi”

4 Temmuz Salı, 21.00, Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi

Festivalin Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde yapılacak açılış gecesi, TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nın şefi Kamil Özler ve Türk pop ve caz müziğinin duayen isimlerinden Fatih Erkoç’a Yaşam Boyu Başarı Ödülleri’nin takdim edilmesiyle başlayacak. Fatih Erkoç’un festivale özel bir caz repertuarını seslendireceği konserinin ardından Avusturyalı sürpriz bir grup sahne alacak.

“Terramondo” Jacky Terrasson & Stephane Belmondo // Can Çankaya & Kağan Yıldız

5 Temmuz Çarşamba, 20.00, Fransız Sarayı Bahçesi

Blue Note ailesinin en değerli üyelerinden caz piyanisti Jacky Terrasson Fransız caz trompetçisi Stephane Belmondo ile birlikte festivalde klasik cazın yıldızını parlatacak. 1993’te Thelonious Monk Piyano Yarışması’nı kazanan ve yayımladığı yirmiye yakın albümle caz piyanistleri arasındaki yerini sağlamlaştıran Terrasson ile ABD’li new age ve caz fenomeni Yusef Lateef ile işbirlikleriyle dikkatleri iyice üzerine çeken Belmondo’nun 30 yıla dayanan dostlukları, 2016 tarihli Mother albümüyle taçlandı. İkili, romantik, samimi ve yalın müzikleriyle Fransız Sarayı Bahçesi’nde balladlar, caz standartları, şansonlar ve biraz da doğaçlamayla festival takipçilerini nostalji tüten notalara teslim edecek. Gecenin açılışını ise Kerem Görsev’in triosundan da tanıdığımız kontrbasçı Kağan Yıldız ve yerli caz sahnesinde birçok isimle projelere imza atan piyanist Can Çankaya, taptaze duo projeleriyle yapacak.

Korhan Futacı Ve Kara Orkestra // Rain Lab (İdil Meşe & DaPoet)

5 Temmuz Çarşamba, 22.00, Salon İKSV

“ViTRin” kapsamında gerçekleşecek bu etkinliğin ev sahipleri söz yazarı, besteci ve saksofonist Korhan Futacı ile orkestrası Kara Orkestra ve Da Poet ile İdil Meşe’nin ortak projesi Rain Lab. Akustik solo projesiyle Avrupa ve ABD’de birçok konser veren, Oceansvs Orientalis için yazdığı şarkıya Acid Pauli’nin yaptığı remiksle dünya çapında bilinirlik kazanan İdil Meşe ile Gaslamp Killer, Chinese Man, Mount Kimbie, Araabmuzik, Daedelus gibi sanatçılarla aynı sahneyi paylaşan, yerli hip-hop sahnesinin en başarılı isimlerinden Da Poet’in trip-hop ve hip-hop’ı birleştirdiği Rain Lab performansının ardından Korhan Futacı ve Kara Orkestra sahnede olacak. Tamburada ve Dandadadan'la kaydettiği albümlerdeki söz, beste ve saksofon performansıyla tanınan Korhan Futacı; yurtiçi ve yurtdışında birçok caz festivalinde sahne aldı. Pek çok uluslararası sanatçıyla aynı sahneyi paylaşan Korhan Futacı ve Kara Orkestra, organik bağlarla birbirine kenetlenmiş zengin bir orkestral doku yaratırken yüksek bilinçli bir makine gibi çalışıyor.

Gece Gezmesi

6 Temmuz Perşembe 19.00, Kadıköy, Moda

Festival kapsamında bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Gece Gezmesi, Ceylan Ertem, Gevende, Son Feci Bisiklet, Jakuzi ve Kolektif İstanbul gibi bağımsız sahneninheyecan verici ve alternatif isimlerini ağırlayacak. Etkinlik, All Saints Moda Kilisesi, Club Quartier, Dorock XL, Kadıköy Sahne, KargART, Living Room, Moda Sahnesi, Zor gibi Kadıköy’ün sevilen mekânlarına yayılacak. Gece Gezmesi etkiliğinin detaylı programına caz.iksv.org adresinden ulaşılabilir.

Junun Featuring Shye Ben Tzur And The Rajasthan Express //

Miles Mosley // Bilal Karaman Trio // MadenÖktemErsönmez

7 Temmuz Cuma, 19.45, Beykoz Kundura

Bas gitarist, vokalist ve besteci, Kamasi Washington’ın sağ kolu ve West Coast Get Down Collective’in kurucusu Miles Mosley, Beykoz Kundura’da caz müziğin geleceğini notalara dökecek. Mosley, kendi hikâyelerini anlattığı ilk solo albümü Uprising’i İstanbullularla paylaşacak.

Beykoz Kundura’nın hayranlık uyandıran atmosferinde gerçekleştirilecek gecenin kapanışını ise Junun gerçekleştirecek. Sufi ruhani müzik geleneğinden Qawwal’i günümüze taşıyan besteci-ozan Shye Ben Tzur, Hintli ekip the Rajasthan Express ile gerçekleştirdiği bu projede, geleneksel müziği elektronik tınılarla bir araya getiriyor. Kayıtlarında Radiohead’in gitaristi Jonny Greenwood’un da yer aldığı proje hakkında, Paul Thomas Anderson’ın yönetmenliğini üstlendiği “Junun” adlı belgesel İstanbul Film Festivali’nin sunumuyla 2015 yılında gösterilmişti.

“ViTRrin” kapsamında evsahipliğini üstlenecek isimler ise modal motifler, modern armoniler ve doğaçlamaları harmanlayan, Türkiye’nin en yetenekli genç müzisyenlerinden, caz gitaristi ve besteci Bilal Karaman ve üçlüsü ile Sarp Maden, Alp Ersönmez ve Volkan Öktem ile tabiri caizse bir rüya takımı, caz yatağında marine edilmiş rock, drum’n bass, punk, noise, elektronik ve ambient’i birleştiren MadenÖktemErsönmez olacak.

“Caz Matine” Yürüyen Merdiven Feat. Tolga Bilgin & Kristian Lind // Geeva Flava

8 Temmuz Cumartesi, 13.45, Salon İKSV

“ViTRin” kapsamında gerçekleşecek son konserlerden Caz Matine’de Yürüyen Merdiven feat. Tolga Bilgin & Kristian Lind ve Geeva Flava sahne alacak. Geçtiğimiz yılın Genç Caz finalistlerinden, Parklarda Caz performanslarıyla Fenerbahçe sakinlerine neşeli ve hareketli saatler yaşatan Geeva Flava, matinenin açılışını yapacak. Geeve Flava’nın ardından mekanik bir yürüyen merdiven değil, iki bacaklı bir organizma olan Yiğit Özatalay ile Mustafa Kemal Emirel’in, davulun melodik kişiliğiyle piyanoya, piyanonun perküsif kişiliğiyle davula yaklaşmasıyla oluşturdukları Yürüyen Merdiven grubuna, , İsveçli kontrbasçı Kristian Lind ile trompetçi Tolga Bilgin eşlik edecek.

Parklarda Caz

9 Temmuz Pazar, 16.00, Fenerbahçe Khalkedon

Festivalin kültleşen ve parklara yayılan etkinliği Parklarda Caz bu yıl da şehrin sakinlerini Fenerbahçe’nin mavisi ve yeşili ortasında keyifli bir güne davet ediyor. Festivalde bu yıl Genç Caz gruplarının yanı sıra İspanyol ekip Mastretta da zevke davet eden dans şarkılarıyla etkinliğin kapanışını yapacak. Mastretta, arka planına Akdeniz aroması eklenmiş deneysel seyahatler ve rock dokunuşlarıyla bu güzel Pazar akşam üstünde Anadolu yakası sakinlerini popüler ve güncel müziğe doyuracak. Etkinliğin detaylı programına caz.iksv.org adresinden ulaşılabilir.

Kandace Springs // Christian McBride’s “New Jawn Quartet”

10 Temmuz Pazartesi, 20.30, Sultan Park - Swissotel The Bosphorus

İlhamını Sade, Ella Fitzgerald, Lauryn Hill, Billie Holiday, Nina Simone ve Erykah Badu gibi divalardan alan; Blue Note’un yeni keşfi piyanist, büyüleyici vokaliyle Kandace Springs, soul, caz ve popu birleştiren cazibeli şarkılarıyla sıcacık bir yaz akşamında Swissotel The Bosphorus Sultan Park’ta olacak. Kandace Springs’in ardından, ABD’li caz bas gitaristi Christian McBride yeni projesi New Jawn Quartet ile modern caz keşiflerine yelken açacak. Yer aldığı 300’den fazla kayıtla kendi neslinin en çok kayıtta bulunan caz sanatçılarından sayılan McBride, sahip olduğu beş Grammy ödülü ile virtüözlüğünü kanıtladı. Herbie Hancock, Diana Krall, Chick Corea gibi caz müzisyenlerinin yanı sıra Sting, Paul McCartney ve Celine Dion gibi yıldızlarla da çalışan sanatçı, aralarında 18 kişilik Big Band projesinin de olduğu beş farklı ekibe liderlik ediyor.

“Havana Gecesi” Roberto Fonseca // Dayme Arocena

12 Temmuz Çarşamba, 20.30, Uniq Hall Açık Hava Sahnesi

Buena Vista Social Club ile dünyayı turlayan, Küba müziğindeki köklere dönüşün destansı bir belgesi niteliğindeki son albümü ABUC ile dünya çapında başarı edinen Kübalı caz piyanisti Roberto Fonseca festivalin konuklarından. Havana’nın büyülü atmosferini çağrıştıran parçaları ile Roberto Fonseca’dan önce sahneyi henüz 23 yaşındaki Kübalı neo-soul vokalisti, Gilles Peterson’un keşfi Dayme Arocena ısıtacak. Yerinizde duramayacağınız ritimleriyle “Havana Gecesi” festivalde sıcacık bir Afro, Latin ve Küba müziği akşamı sunacak.

Fatoumata Diawara & Hindi Zahra

17 Temmuz Pazartesi, 21.00, The Grand Tarabya Panorama Terrace

Damon Albarn’dan Herbie Hancock’a kadar sayısız isme eşlik eden Afrika müziğinin son yıldızı Fatoumata Diawara ile caz ve dünya müziğini benzersiz bir biçimde harmanlayan Hindi Zahra, sıcak ve ritmik bir caz ve dünya müziği akşamı için “Olympic Cafe Tour” projeleri kapsamında bir arada. Tutkulu kadın vokallerin gücüyle aklınızı başınızdan alacak konser bu yılın yeni mekanlarından Tarabya Oteli’nin etkileyici terasında gerçekleştirilecek.

Dee Dee Bridgewater “Memphis”

18 Temmuz Salı, 21.00, The Marmara Esma Sultan Yalısı

Üç Grammy ödülü, yedi adaylığı, The Wiz müzikaliyle bir de Tony ödülü bulunan, Motown Records efsanesinin en önemli sanatçılarından Dee Dee Bridgewater, doğduğu şehir Memphis’in müzikal mirasına saygı duruşu niteliğindeki özel projesi ile festivalin konuklarından. Daha önce de birçok kez festivalin konuğu olan ve ülkemizde geniş bir hayran kitlesi bulunan Bridgewater, BB King, Al Green gibi blues ve soul ustalarının şarkılarını yeniden yorumlayacak. Caz ve soul divası, The Marmara Esma Sultan Yalısı’nın boğaza açılan benzersiz atmosferinde vereceği bu konserle sevenlerini yine kendine hayran bırakacak.

Donny McCaslin “Beyond Now”

18 Temmuz Salı 22.30, Salon İKSV

ABD’li caz saksofoncusu, Donny McCaslin, David Bowie’nin yıldızlar arasına karışmadan hemen önce yayımladığı Blackstar albümüne katkıda bulunanlar arasında önemli bir yerde duruyor. Yine Blackstar için birlikte çalıştığı Tim Lefebvre, Mark Guiliana, Jason Lindner, Nate Wood ve David Binney’nin işbirlikleriyle yayımladığı 2016 tarihli son albümü Beyond Now’u Bowie’ye adayan McCaslin, bu albümde MUTEMATH, Deadmau5, The Chainsmokers ve tabii ki Bowie şarkılarına yer verdi. Albüm, 2016’nın en iyi caz albümleri arasında gösterildi. Bu yılın başında Grammy Ödül Töreni’nde Blackstar’ın kazandığı ödülleri David Bowie adına almak üzere ekibi Ben Monder, Jason Lindner, Tim Lefebvre ve Mark Guiliana ile sahneye çıkan McCaslin’in kendi adına da ayrıca üç Grammy adaylığı bulunuyor. McCaslin, deneysel ve tekinsiz nefesiyle dinleyicilerini büyüleyecek bir konserle sahnede olacak.

Bill Laurance // Bokanté

19 Temmuz Çarşamba, 21.00, Beykoz Kundura

Caz ve elektronik müziği birleştiren füzyon mutfağı Snarky Puppy’nin arkasındaki isimler, Beykoz Kundura’nın atmosferine çok yakışacak bir performansla festivaldeler. Snarky Puppy’nin klavyecisi Bill Laurance’ın performansıyla başlayacak gece, grubun kurucusu ve bas gitaristi Michael League’in yepyeni projesi Bokanté ile devam edecek. League’in tanımıyla “Batı Afrika müziği, delta blues ve Led Zeppelin’in ilginç bir birleşimi” olan Bokanté, farklı müzik türlerini başarıyla icra edebilen en saygın gruplardan.

Isfar Sarabski // Basel Rajoub’s Soriana featuring Sirojiddin Juraev

20 Temmuz Perşembe, 20.30, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi

2009 Montreux Caz Festivali’nde solo piyano yarışması birinciliğini kazanan Azerbaycanlı piyanist Isfar Sarabski, SOCAR Türkiye’nin sponsorluğunda gerçekleştirilecek konserinde müzikseverlerle buluşacak. Yaptığı işbirlikleriyle caz sahnesinde yerini her geçen yıl daha da sağlamlaştırarak, Royal Albert Hall’dan Queen Elizabeth Hall’a kadar en görkemli konser salonlarında sahneye çıkan Isfar Sarabski’ye bu konserde Türkiye’den müzisyenler de eşlik edecek. Gecenin diğer topluluğu ise, Ağa Han Kültür Vakfı’na bağlı Aga Khan Müzik İnsiyatifi tarafından desteklenen Suriyeli saksofon sanatçısı Basel Rajoub’un Soriana Project üçlüsü olacak.

İstanbul Caz Festivali çocukların da yüzünü güldürüyor

24. İstanbul Caz Festivali bu yıl ilk kez bir çocuk etkinliğine programında yer veriyor. 8 Temmuz Cumartesi günü Sakıp Sabancı Müzesi’nde saat 15.00’da başlayacak “Çocukça Bir Gün” başlıklı etkinlikle, Oran Etkin, Hakan Başar ve Barış İçin Müzik Üflemeliler Topluluğu konserlerinin yanı sıra gün boyunca çocuklar için çeşitli atölye çalışmaları da yapılacak. Etkinlik biletini gösterenler Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki Feyhaman Duran sergisini gezebilecek, dilerlerse öncesinde rezervasyon yaptırarak çeşitli atölyelere de katılabilecek.

Caz enstrümanlarının hikâyesini eğlenceli bir biçimde anlattığı özel konsede, ünlü klarnet virtüözü ve doğaçlama ustası Oran Etkin’e, vokalde Deniz Taşar, davulda Riccardo Marenghi, tubada Ertan Şahin ve piyanoda Barış Mert Peker eşlik edecek. “Çocukça Bir Gün” kapsamında saat 16.30’da konser verecek olan 13 yaşındaki genç piyanist Hakan Başar ise 2015’te 5. Pera Müzik Festivali’nde ilk konserini verdi. Her geçen gün müzikal potansiyelini geliştirerek çalışmalarını hızlandıram Başar, İstanbul Caz Festivali’nin düzenlediği Genç Caz yarışmasına da katılarak dikkatleri iyice üzerine çekti ve ilk albüm deneme kayıtlarını MİAM’da gerçekleştirdi.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde geniş bir caz yelpazesi

Zorlu PSM, İKSV’nin en yüksek katkıda bulunan mekan sponsoru olarak İstanbul Caz Festivali sanatçılarını konuk edecek. Zorlu PSM’de 24. İstanbul Caz Festivali’ne özel olarak gerçekleştirilecek olan Paco Du Lucia “Beyond The Memory” konseri ile Christian McBride, Joshua Redman ve TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası konserinin yanı sıra değerli birçok yerli ve yabancı ismin performansları için ev sahipliği yapacak.

Taksim Trio

8 Temmuz Cumartesi 19.30, Drama Sahnesi

Müzikal zenginlikleriyle dünya müziğinde son yılların en dikkat çekici gruplarından biri sayılan Taksim Trio, enstrümanlarına tutkun Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan’dan oluşuyor. 2007’de dünya müziğinin en önemli fuarı WOMEX’te dakikalarca ayakta alkışlanan üçlü, ertesi yıl Londra Caz Festivali kapsamında Queen Elizabeth Hall sahnesine çıktı. 2013’te yayımlanan ikinci albümlerinde özgün bestelerin yanı sıra Orhan Gencebay, Zülfü Livaneli ve Şükrü Tunar’ın parçalarına yer verdiler. Üçüncü albüm ‘Ahi’ ise 2016’da yayımlandı.

Mehmet Ali Sanlıkol & Whatsnext? Featuring Tiger Okoshi

13 Temmuz Perşembe 19.00, Drama Sahnesi

Caz müzisyeni, besteci ve akademisyen Mehmet Ali Sanlıkol, modern caz kompozisyonlarını Türk müziği etkileriyle birleştirecek özel bir konser için, Japonya kökenli, ABD’li caz trompetçisi Tiger Okoshi ve türlere meydan okuyan topluluğu Whatsnext? ile tam 14 yıl sonra İstanbul Caz Festivali’ne geri dönüyor. İlhamını mehter ve Osmanlı müziğinden alan Mehmet Ali Sanlıkol bu gecede, Gary Burton, Bruce Arnold, Rakalam Bob Moses gibi caz duayenleriyle olan işbirlikleriyle saygıdeğerliğini arttıran, aynı zamanda caz akademisyeni olan Tiger Okoshi ile güçlerini birleştirerek izleyicileri virtüöziteye doyuracak. New Orleans cazıyla çiftetelli melodilerini birleştiren şaşırtıcı sentez işlerine yer verdiği son albümü Resolution ile dikkat çeken Sanlıkol’a, albümdeki “Niyaz Suite” parçasında eşlik eden Antonio Sanchez, Migration konserinden bir gün önce sanatçıyla aynı sahnede buluşacak.

Nik Bärtsch’s Ronin

13 Temmuz Perşembe 21.30, Drama Sahnesi

İsviçreli piyanist, besteci ve prodüktör Nik Bärtsch, minimalist ve mistik tınıların öne çıktığı zen funk dörtlüsü Ronin ile festival izleyicilerini kendi iç dünyalarına davet edecek. Bärtsch, yıllar içinde geliştirdiği müzikal dil ile klasik caz çizgilerini aşan çağdaş , blues ve etnik müzik gibi farklı türleri bu konserinde sunacak.

Kerem Görsev Quartet

14 Temmuz Cuma 21.30, Drama Sahnesi

Piyanoyla tanışmasının 50. yılını kutlayan Kerem Görsev, Ferit Odman, Kağan Yıldız ve Engin Recepoğulları’ndan oluşan dörtlüsü, özel bir gece ile festivale konuk oluyor. Caz ile olan bağı 60’ların sonunda konservatuvara adım atmasıyla başlayan ve ilk bestelerini 90’lı yıllarda yapan Görsev, Türkiye caz sahnesinin önde gelen caz piyanistleri arasında yer alıyor. Birçok başarılı caz müzisyeniyle işbirlikleri yapan Görsev, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında konserler vermeye devam ediyor.

Antonio Sanchez & Migration

14 Temmuz Cuma 19.00, Drama Sahnesi

Oscar ödüllü Birdman filminin orijinal müziklerine imza atan Meksika asıllı caz davulcusu Antonio Sanchez, Chick Corea ve Pat Metheny gibi devlerle sahne aldıktan sonra, grup lideri olarak kaydettiği son albümü The Meridian Suite’i takiben ilk defa İstanbul’a geliyor. Beş yaşında davulla tanışan, dört adet Grammy ödülü sahibi Sanchez, çağının en önemli grup liderleri arasında görülüyor. Birdman filminin orijinal müziklerine imza atan Meksika asıllı caz davulcusu Antonio Sanchez, Chick Corea ve John Patitucci gibi isimlerle sahne aldıktan sonra ilk defa grup lideri olarak kaydettiği albümü Migration’ı İstanbullu caz dinleyicisiyle paylaşacak.

Tuna Ötenel ve Dostları ile bir caz gecesi

26 Nisan Çarşamba, 21.30, Salon İKSV

Türk cazının en önemli isimlerinden Tuna Ötenel’in yaklaşık 10 yıl sonra tekrar sahnede olacağı bu özel gecede, caz duayenine Sibel Köse, Hakan Behlil, Neşet Ruacan, İmer Demirer, Murat Verdi, Can Kozlu, Hasan Kocamaz ve Emin Fındıkoğlu gibi dostları eşlik edecek. Emin Fındıkoğlu’nun müzik direktörlüğüyle İstanbul Caz Festivali’nin düzenlediği konser, 26 Nisan’da Salon İKSV’de gerçekleşecek.

2008’de festivalin "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü alan Tuna Ötenel, 60'lı yıllardan bu yana Türkiye'de caz müziğinin tanınması ve sevilmesinde büyük katkılarda bulundu. Türkiye'nin ilk caz plağı olan, gitarda Kudret Öztoprak ve davulda Erol Pekcan'ın yer aldığı 1978 tarihli Caz Semai’de Tuna Ötenel de piyano ve saksofonun arkasındaydı. Geçirdiği talihsiz rahatsızlığın ardından yaklaşık 10 yıldır müzikten uzak kalan Tuna Ötenel şimdi bütün geliri müzik öğrencisi gençlere burs olarak verilecek konserde, tek eliyle çaldığı kornetiyle birlikte çok özlediği ve özlendiği sahnede olacak.