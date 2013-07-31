200'den fazla kuş türünü barındıran Erçek Gölü avlanma sahası ilan edildi!



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Van'da flamingoları ve 200'ü aşkın kuş türünü barındıran Erçek Gölünü, avlanma alanı olarak ilan etti. Karar çevrecilerden tepki gördü.

Doğa Gözcüleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, 200'ü aşkın kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek Gölü'nün "genel avlak" olarak belirlenmesine tepki gösterdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2013-2014 av komisyonu kararlarında, kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl çok sayıda kuş turünün görsel şölenine tanıklık eden Erçek Gölü, "genel avlak" olarak belirlendi.

Kararın kendilerine ulaşmasının ardından konuya tepki gösteren Doğa Gözcüleri Derneği Başkanı ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, kararın hem bölgeyi hem de göl çevresinde yaşayan kuş türlerini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Erçek Gölü'nün, özellikle göçmen kuşların üreme, beslenme ve konaklama ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir sulak alan olduğuna değinen Sarı, göl ve çevresinde şu anda 200'ü aşkın tür ile 20 bin dolayında kuş bulunduğunu söyledi.

Sarı, konuya bu yönüyle bakıldığında Erçek Gölü'nün, ülkedeki ekolojik turizmin değerlendirilmesi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu bildirerek, gölü ve kuş türlerini tüm dünyaya tanıtmak için de 4 yıldan bu yana "Erçek Gölü Flamingo Festivali" adı altında etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Festivale geçen yıldan bu yana Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün de dahil olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Mustafa Sarı, şöyle konuştu:

"Bir hafta önce Doğa Gözcüleri Derneği olarak tarafımıza ulaşan 2013-2014 av komisyonu kararlarını aldığımızda şaşkına döndük. Çünkü burada devlet ve genel avlak statüsünde bir alan tanımlanmış. Bu alanın adı da 'Erçek Gölü Genel Avlağı' olarak belirtilmiş. Doğa Gözcüleri Derneği olarak bu durumun derhal düzeltilmesi gerektiği konusunda hem Van Valiliğine hem de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne resmi yazı gönderdik. Her yıl festivale ev sahipliği yapan ve başta flamingolar olmak üzere binlerce göçmen kuşa yuva olan bu alanın avcılardan korunması gerekiyor."

Böylesine bir karar alınmış olmasını 'zihin karışıklığı, trajedi veya trajikomik bir olay' olarak nitelendiren Sarı, şöyle devam etti:

"Bir vali, burayı tanıtmak, korumak için inanılmaz bir çaba içerisindeyken, burayı korumak amacıyla bizimle birlikte olduğunu söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün böyle bir karar alması üzüntü vericidir. Biz yıllardır 'tüfeği bırakın ve elinize fotoğraf makinesi alın, Erçek Gölü artık avlak olmasın' diyiyoruz. Burası yöredeki insanlarımızın, çocuklarımızın kuşlarla tanışma yeri, oysa şimdi silahlarla tanışma yeri olacak. Buradaki kuş türlerinin neslinin devamı için çeşitli çalışmalar yaptığımız bir dönemde böylesine bir kararın alınması, bazı türlerin neslini tehlikeye sokacaktır."