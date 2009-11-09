2009'un en iyileri belli oldu

Dünya Kitap dergisinin 17. kez düzenlediği Yılın Kitabı Ödülleri'ni kazananlar belli oldu.



Bu yıl beşinci kez verilen Altın Sayfa Ödülü de, seçici kurulca yapılan değerlendirme sonucunda sahiplerini buldu.



Yılın Telif Kitabı Ödülü: Oya Baydar - Çöplüğün Generali



Yılın Çeviri Kitabı Ödülü: 'Yürümek Evet' kitabının çevirisi ile Sezen Duru, ve 'Oscar Wao'nun Tuhaf Kısa Yaşamı' çeviris ile Püren Özgören



Yılın Yayınevi: Everest Yayınları



Altın Sayfa Ödülü: Priscilla Mary Işın



Yılın En İyi Gastronomi Kitabı: 'Gülbelşeker Türk Tatlıları Tarihi' kitabıyla Ayşe Nihan Aras