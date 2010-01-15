2009'un bütçe açığı 52 milyar lira

T24-Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlediği basın toplantısıyla 2009 yılı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

Şimşek, 2009 yılı merkezi yönetim bütçe giderlerinin 267,3 milyar lira civarında olduğunu ifade ederek, faiz hariç bütçe giderlerinin 214,1 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 215,1 milyar lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Bakan Şimşek, bu çerçevede bakıldığında 2008 yılında 17,4 milyar lira olan bütçe açığının geçen yıl ise 52,2 milyar lira olduğunu söyledi.

Bütçe açığının orta vadeli mali programda öngördüklerinin çok altında gerçekleştiğine dikkati çeken Şimşek, ''Yani yaklaşık 10 milyar lira altında gerçekleşmiştir. Bu da Milli Gelirin yaklaşık yüzde 1,1'ine tekabül etmektedir. 2009 yılında bütçe açığı orta vadeli mali programda öngördüğümüz gibi yüzde 6,6 olarak değil, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yaklaşık yüzde 5,5'i olarak gerçekleşmiştir'' dedi.

Aralık'ta 5.9 milyarlık açık

Maliye Bakanı, Aralık ayı bütçe gerçekleşme rakamlarına da değinerek, son aylarda bütçe sonuçlarının beklentilerinden daha iyi bir performans gösterdiğini, özellikle de Aralık ayının öngörülerinden çok daha iyi performans ortaya koyduğunu ifade etti.

Aralık ayında Merkezi Yönetim Bütçe giderlerinin 27,7 milyar lira, bütçe gelirlerinin 21,9 milyar lira olduğunu belirten Şimşek, bütçe açığının ise yaklaşık 5,9 milyar lira olduğunu, faiz dışı açığın ise 4,8 milyar lira olarak gerçekleştiğini söyledi.

