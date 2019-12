2009'u en iyi 10 filmi!

T24- 20 yıldır düzenlenen "SİYAD'ın Seçtikleri" programı, bu yıl 11 Haziran'da başlıyor.



Sinema Yazarları Derneği'nin "2009 Yılının En İyi Yabancı Filmleri" seçiminden çıkan 20 filmin 10’u, “SİYAD’ın Seçtikleri” programının değişmez mekanı Beyoğlu Sineması’nda 11-24 Haziran tarihleri arasında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.



Beyoğlu’nun ‘sinemasızlaştırılması’na karşı tepkilerini her fırsatta dile getiren SİYAD, zor koşullarda yaşamını sürdürmeye çalışan Beyoğlu Sineması’nı desteklediğini bu vesileyle bir kez daha gösteriyor.



Daha önceki yıllarda Ömer Kavur, Atıf Yılmaz gibi ustaların anısına düzenlenen programın bu yılki seçkisi, 2009’da kaybettiğimiz büyük usta Zeki Ökten’in anısına yapılıyor.



Bilet fiyatlarının tüm gün ve seanslarda 5 TL olacağı bu toplu gösterim sayesinde, İstanbullu sinemaseverler bu filmleri ilk kez ya da yeniden Beyoğlu Sineması'nda izleme fırsatını yakalayacak.



14 günlük toplu gösterimde izlenebilecek 10 iyi film şöyle:

- Açlık/ Hunger



- Yasak Bölge 9/ District 9



- Avatar



- Şampiyon/ The Wrestler



- Milk



- Okuyucu/ The Reader



- Son Veda/ Okuribito



- Milyoner/ Slumdog Millionaire



- Kapitalizm: Bir Aşk Hikayesi/ Capitalism: A Love Story



- Küçük Deniz Kızı Ponyo/ Ponyo on the Cliff by the Sea.