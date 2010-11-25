2009'da maksimum sera gazı salındı

T24 - Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, atmosferdeki sera gazı seviyesinin 2009'da rekor düzeye ulaştığı uyarısında bulundu.



Merkezi Cenevre'de bulunan kuruluşun hazırladığı raporda, karbondioksit ve metan gazı salımını engellemeye yönelik çabaların, küresel ısınmaya yol açan bu gazların atmosferdeki konsantrasyonunu azaltmaya yetmediği vurgulandı.



Rapora göre, 2009 yılında karbondioksit konsantrasyonu milyonda 1,6 birim artarak milyonda 386,8 moleküle yükseldi.



Sanayi devriminden önce bu oranın milyonda 280 birim olduğuna dikkati çeken uzmanlar, sera gazı konsantrasyonunun seviyesi yükseldikçe atmosferde daha çok ısının tutulduğunu belirtiyor.



Raporda, ekonomideki durgunluğun sera gazı salımına önemli etkisi olmadığı kaydedildi.

İklimin durumu

Yıllık olarak atmosferdeki karbon salımı 1.6 ppm yani milyonda parçacık. Şu anda sadece Karbondiyoksit olarak 387, diğer gazlarla ise 440 ppm’e ulaştık. Halbuki bunun gezegenin kurtulması için 350 ppm olması gerekiyor. Geçen yıl ilk kez fosil yakıtlardan salımlar yüzde 1.3 azaldı ama bunun nedeni çevreci davranış ve önlemlere değil ekonomik krize bağlanıyor. Kömür hala en büyük salım kaynağı ve tarihteki en büyük değer, 1990 salımlarına göre ise yüzde 37 daha fazla. 2007 ve 2009 yılları arasındaki kömür salımlarındaki artışın yüzde 92’si Çin ve Hindistan’da olmuş...





