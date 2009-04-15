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Ekonomi

2009’da küresel reklam harcaması yüzde 6,9 düşecek

Fransız reklamcılık şirketi Publicis Groupe'un birimi ZenithOptimedia, reklam harcamalarının bu yıl yüzde 6,9 düşerek 453 milyar dolar olmasını bekliyor.

15 Nisan 2009 03:00

Fransız reklamcılık şirketi Publicis Groupe'nin birimi olan ZenithOptimedia, yıllık bazda reklam harcamalarının bu yıl yüzde 6,9 düşerek 453 milyar dolar olmasını bekliyor.

Reklam harcamalarının hızlı gelişen Asya-Pasifik bölgesinde bile ticaretin gerilemesiyle düşeceği tahmin ediliyor.

Küresel reklam harcamalarını 1980 yılından bu yana takip eden ZenithOptimedia Kuzey Amerika Yönetici Yardımcısı Tom Love, tahminleri, "Verileri takip etmeye başladığımızdan bu yana en dramatik düşüş" olarak nitelendirdi.

Love, ekonomide istikrar işaretleri gelmesine karşın Kuzey Amerika'da reklam harcamalarının yüzde 8,3 düşüşle 166 milyar dolar olmasının beklendiğini söyledi.

Harcamaların Batı Avrupa'da yüzde 6,7 gerilemesi beklenirken, en büyük düşüşün yüzde 10 ile İspanya'da ve yüzde 8,7 ile İngiltere'de olacağı tahmin ediliyor.

Çin ve Hindistan'da reklam harcamalarında beklenen artışa karşın Asya-Pasifik bölgesi genelinde, Japonya'daki yüzde 38'lik düşüşün etkisiyle, yüzde 3,4 gerileme bekleniyor.

Orta Avrupa ve Latin Amerika'da da reklam harcamalarında düşüş tahmin ediliyor.

ZenithOptimedia, şirketlerin karları düzelinceye kadar reklam harcamalarının artmasını beklemiyor.

Küresel reklam harcamaları içinde sadece internet reklamlarının bu yıl yüzde 8,6 artarak 54,3 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Ancak online reklam harcamaları pastasının büyümesi geçen yıla göre yavaşlayacak.

Gazetelerdeki reklam harcamalarının yüzde 12 düşerek 107 milyar dolar, televizyondakilerin ise yüzde 5,5 gerilemesi bekleniyor.

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