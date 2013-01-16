2009'da düşen THY uçağının irtifa göstergesi daha önce 16 kez bozulmuş

Hollanda'da, 2009 yılında düşen THY'ye ait uçaktaki irtifa gösterge aletinin bir yıl önceki dönemde 16 kez daha bozulduğunun tespit edildiği bildirildi.

Hollanda'da, 25 Şubat 2009 tarihinde İstanbul-Amsterdam seferini yaparken Schiphol Havaalanı'na inişe geçtiği sırada düşen, THY'ye ait uçaktaki irtifa gösterge aletinin, kazadan bir yıl önceki dönemde 16 kez daha bozulduğunun tespit edildiği bildirildi.

Alt Yapı ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Wilma Mansveld, bir milletvekilinin konuyla ilgili soru önergesine verdiği cevapta, söz konusu arızaların her seferinde sistemi yeniden çalıştırmak ya da antenleri değiştirmek suretiyle tamir edildiğini kaydetti.

Dört yıl önce meydana gelen kazada 127 yolcu ve 7 kişilik mürettebat taşıyan uçak, havaalanına bir buçuk kilometre uzaklıktaki bir tarlaya düşmüş ve üç parçaya ayrılmıştı.

Kazada 4'ü mürettebat 9 kişi hayatını kaybetmiş, 100'e yakın kişi yaralanmıştı.

Kazayla ilgili araştırma yapan Hollanda Güvenlik Araştırma Konseyi'nin hazırladığı raporda, uçağın, sol tarafında yer alan irtifa gösterge aletinin arızalı olmasından dolayı düştüğü ileri sürülmüştü.

Olayla ilgili soruşturmay yürüten Haarlem Savcılığı geçen sene, kazadan dolayı kimsenin suç işlemediğine karar verildiğini belirterek cezai soruşturmayı kapatmıştı.