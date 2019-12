2009’da bu filmler konuşulacak

YABANCI FİLMLER

Steven SoderberghBenicio Del Toro, Julia Ormond24 Ocak 2009Steven Soderbergh imzasını taşıyan ve iki bölümden oluşan Che adlı film, Arjantinli genç bir tıp öğrencisinin naşı efsanevi bir Marksist gerillaya dönüştüğünü anlatıyor. İlk film Che’nin hayatındaki dönüm noktalarından biri olan 1959 Küba Devrimi’ni ve ünlü liderin 1964’te Birleşmiş Milletler’deki konuşmasını anlatırken, ikinci film şiddet dolu Bolivya günlerini ve Che’nin ölümünü konu alıyor.McGChristian Bale, Bryce Dallas Howard, Sam Worthington22 Mayıs 2009Gelecek başlıyor. John Connor çocukken annesinin ona anlattığı savaşa başlamak üzere. Bir önceki filmde Skynet’in nükleer bir patlamayla insanların çoğunu yok etmesini izlemiştik. 2018 yılında geçen dördüncü film, bizi John Connor önderliğinde Skynet’e ve robotlara karşı savaşan insanların kıyamet sonrası dünyasına götürecek. Her filmde olduğu gibi, bu sefer de gelecekten gönderilmiş gizemli bir yardımcı var. Marcus adlı bu adam Connor’ı son bir yolculuğa sürükleyecek ve korkunç bir gizemi ortaya çıkaracak.Gavin HoodHugh Jackman, Ryan Reynolds, Liev Schreiber1 Mayıs 2009Mutant hayatına devam eden Wolverine, kız arkadaşını öldürdüğü için Victor Creed’den (Sabertooth) intikamını almak istemektedir ve en sonunda mutant silahı X programına katılmaya karar verir.Ron HowardTom Hanks, Ewan McGregor, Ayalet Zurer15 Mayıs 2009Dan Brown’ın çok satan ‘Da Vinci Şifresi’nin devamı olarak çekilen filmde Harvard’ın sembol uzmanı Robert Langdon, Vatikan’da meydana gelen cinayetleri çözmeye çalışıyor ve bir mucizeye tanık oluyor. Vatikan otoritelerinin inançlarına zarar verdiği için film ekibinin çekim yapmasına izin vermediği bilinse de, Ron Howard minik kameralar kullanarak kutsal şehrin içine sızmayı ve gerçek mekânlarda çekim yapmayı başarmış.David FincherBrad Pitt, Cate Blanchett6 Haziran 2009F. Scott Fitzgerald’ın, “Hayat dakikalarla değil, anlarla ölçülür” diyen hikâyesinden uyarlanan bu büyüleyici filmde, tuhaf rastlantılar sonucu hayatı tersine yaşamaya başlayan bir adamın öyküsü anlatılıyor. ‘Dövüş Kulübü’nden sonra bir kez daha bir David Fincher filminde oynayan Brad Pitt, hikâyede ihtiyar bir adam olarak doğuyor ve zaman geçtikçe gençleşmeye başlıyorJackie Earle Haley, Jeffrey Dean Morgan, Carla Cugino6 Mart 2009Film süper kahramanların gerçek olduğu 1985 yılı Amerika’sında geçiyor. Bazı şeyler farklı olsa da Nixon gene ABD Başkanı ve Sovyetler Birliğiyle ABD arasındaki gerilime göre ayarlanmış Kıyamet Günü Saati, gece yarısına beş dakika kaldığını gösteriyor. Bu sırada arkadaşlarından birinin öldürülmesi üzerine süper kahraman Rorscharch düzeni tek başına sağlamaya karar veriyor ve maskeli kahramanların öldürülmesiyle ilgili bir entrikayı ortaya çıkarıyor.Terry GilliamHeath Ledger, Tom Waits, Johnny Depp, Jude Law, Colin Farrel21 Ağustos 20092008’in Ocak ayında kaybettiğimiz Heath Ledger’ın yarım bıraktığı son filminde onun üstlendiği rolleri Johnny Depp, Jude Law ve Colin Farrel tamamlıyorlar. Seyahat eden bir kumpanyanın olağanüstü hayal akvaryumunun konu alındığı filmde, başkalarının hayal gücüne yön verebilen Doktor Parnassus’un gerçeküstü maceraları anlatılıyor.John HillcoatViggo Mortensen, Charlize TheronHenüz belli değil.Oscar ödüllü ‘İhtiyarlara Yer Yok’ adlı filmin uyarlandığı kitabın yazarı Cormac McCarthy’nin yeni romanı da bu sene vizyona girecek filmler arasında. Asla söylenmeyecek olan bir nedenden ötürü dünya bir harabeye dönmüş. Gökyüzü gri ve sonsuz bir kış soğuğu hâkim. Rüzgârların sadece kül taşıdığı bu atmosferde bir baba ve oğul hayatta kalmak için evlerinden ayrılıp uzun bir yolculuğa çıkıyorlar.Clint EastwoodAngelina Jolie, John Malkovich30 Ocak 20091920’lerde geçen filmde, çocuğu kaçırılan Christine adlı bir annenin yakarışlarına cevap geliyor ve oğlan bulunuyor. Ama kısa zaman sonra Christine gelen çocuğun kendi oğlu olmadığından şüphelenmeye başlıyor. Clint Eastwood başrol için Hillary Swank’i düşünse de sonunda bir anneyi en iyi Angelina Jolie’nin canlandıracağına karar vermiş.Joe JohnstonBenicio Del Toro, Emily Blunt, Anthony Hopkins6 Kasım 2009Lawrence Talbot adında asil bir adam, erkek kardeşinin ortadan kaybolması üzerine ailesinin oturduğu malikâneye geri dönüyor ve yörede kana susamış, güçlü bir yaratığın kasabalıları öldürdüğünü öğreniyor. Dehşet verici parçaları birleştirdiğinde dolunayda ortaya çıkan bir kurt adamın varlığını ortaya çıkarıyor. Fakat canavarı öldürmek için karanlık ormanlarda ava çıktığında kendisini bekleyen korkunç bir lanet olduğunu keşfediyor.Guy RitchieRobert Downey Jr. Jude Law20 Kasım 2009Dalgın dedektif Sherlock Holmes ve onun sağduyulu yardımcısı Doktor Watson geri dönüyorlar. Bu kez ilgilenmeleri gereken şey bir malikanede işlenen bir cinayet ya da çalınan mücevherler değil. İkili tüm İngiltere’yi tehdit eden bir düşmanla karşı karşıyalar. Bu filmin diğer Sherlock Holmes filmlerinden bir farkı da İngiliz dedektifin uyuşturucu kullanmak gibi kötü alışkanlıklarını ortaya çıkarması.J.J. AbramsEric Bana, Winona Ryder, Zachary Quinto8 Mayıs 2009Tüm zamanların en büyük uzay yolculuğu devam ediyor. Bu kez her şeyin başına, Kaptan Kirk’le USS Enterprice mürettebatının ilk günlerine dönüyoruz. Filmin yönetmeni aynı zamanda Lost dizisinin de yapımcısı olan J.J. Abrams.Stephen SommersBrendan Fraser, Sienna Miller7 Ağustos 200925 yıl önce oyuncaklarıyla oynadığımız G.I. JOE ekibi şimdi beyazperdede. Özgürlük için savaşan askerler bu kez silah kaçakçılığı yapan Kobra adlı kötü bir örgüte karşı dövüşüyorlar.Frank MillerGabriel Macht, Scarlett Johansson, Eva Mendes25 Aralık 2009Acemi polis Denny Colt karanlık bir şehrin sokaklarında öldürülüyor ve Spirit adıyla hayaletimsi bir yaratık olarak yeniden geri dönüyor. Şehrin gölgelerine sığınarak kötü güçlere karşı savaşan Spirit bir yandan da onu sevmek, baştan çıkarmak ya da bir kez daha öldürmek isteyen kadınlarla karşılaşıyor.Charlie KaufmanPhilip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Michelle Williams24 Ekim 2008Charlie Kaufman’ın yarattığı yeni filminde Philip Seymour Hoffman bir tiyatro yönetmenini oynuyor. Tiyatronun doğasına ve bütün kibar çevrelerin hayranlıkla baktığı bu sanata inancını yitirmiş bir yönetmen New York’ta bir blok satın alır ve işe aldığı oyuncularla birlikte doğaçlama hayatlar yaşamaya başlar. Yıllar sürecek olan bu oyunda seyirci yoktur ama oyuncular kendilerini bir tiyatro karakteri hayatın merkezine koyarak heyecan verici ve özgün bir sanat olayı yaratmaya çabalarlar.Henry SelickDakota Fanning, Teri Hatcher6 Şubat 2009Neil Gaiman’ın kitabından uyarlanan animasyonda yağmurlu bir günde küçük bir kız evde oturmaktan sıkılıyor ve keşfettiği gizli bir kapıdan geçerek herkesin aynı gibi göründüğü ama son derece farklı olduğu bir dünyaya varıyor.David YatesDaniel Radcliff, Emma Watson, Rupert Grint17 Temmuz 2009Harry, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Akademisi’ndeki altıncı yılında Melez Prens’e ait bir kitap buluyor ve bunu okurken Lord Voldemort’un geçmişine dair sırları öğreniyor.Sam FellMatthew Broderick, Dustin Hoffman, Emma Watson23 Ocak 2009Kitapları kemirmek yerine onları okumayı tercih eden uyumsuz bir fare, aydınlığa çıkma planları yapan mutsuz başka bir fare ve hizmetçi bir kızın kalede yaşayan bir prensesle kesişen öyküsü Kate DiCamillo’nun ödüllü çocuk romanından uyarlanmış.Mahzun KırmızıgülMahzun Kırmızıgül, Demet Evgar, Hande Subaşı, Altan Erkekli12 Mart 2009Mahzun Kırmızıgül herkesin zorlandığı konularda şarkılar söyleyip filmler çekerek Türkiye’nin doğusunda akan kanı sorgulamaya ve içindeki temiz adamı eğitmeye devam ediyor. Kars’ta geçen film, dört bir yandan tehdit edilen, kıpırdamaya bile fırsat bulamayan insanların hikâyesini anlatılıyor ve çok büyük bir acıya odaklanıyor.Tomris GiritlioğluMurat Yıldırım, Beren Saat, Beçlim Bilgin Erdoğan23 Ocak 2009Film 6 - 7 Eylül olaylarının patladığı dönemde geçiyor. Milliyetçi bir toprak ağasının oğlu Behçet, komşu kızı Rum Elena’ya âşık oluyor ve iki sevgili siyasetin yükünü de aşklarının yanında taşımak zorunda kalıyorlar.Togan GökbakarŞahan Gökbakar, Gülşen Özbakan12 Şubat 2009Türkiye’nin doğal bir felaket kadar yıkıcı fenomeni Recep İvedik, 2009 Şubatı’nda aramızda olacak. Bu kez babaannesinin itirazlarına kulak verip kendine çeki düzen vermeye çalışacak.