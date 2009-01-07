2009’da bu filmler konuşulacak

Eğer yeni yılda seyredeceğiniz filmleri düşünürken aklınızdan gizem ve dünyanın sonuyla ilgili hikâyeler geçiyorsa, 2009 sizin yılınız. Çünkü kahramanlar ve canavarlar söz konusu olduğunda, bu sene sizi hayallerle dolu bir uçuruma sürükleyecek.İşte 2009'a damga vuracak filmler - FOTOGALERİYABANCI FİLMLERCHE Yönetmen:
Steven Soderbergh Oyuncular:
Benicio Del Toro, Julia Ormond Vizyon tarihi:
24 Ocak 2009
Steven Soderbergh imzasını taşıyan ve iki bölümden oluşan Che adlı film, Arjantinli genç bir tıp öğrencisinin naşı efsanevi bir Marksist gerillaya dönüştüğünü anlatıyor. İlk film Che’nin hayatındaki dönüm noktalarından biri olan 1959 Küba Devrimi’ni ve ünlü liderin 1964’te Birleşmiş Milletler’deki konuşmasını anlatırken, ikinci film şiddet dolu Bolivya günlerini ve Che’nin ölümünü konu alıyor. Terminator Salvation (Terminator Kurtuluş) Yönetmen:
McG Oyuncular:
Christian Bale, Bryce Dallas Howard, Sam Worthington Vizyon tarihi:
22 Mayıs 2009
Gelecek başlıyor. John Connor çocukken annesinin ona anlattığı savaşa başlamak üzere. Bir önceki filmde Skynet’in nükleer bir patlamayla insanların çoğunu yok etmesini izlemiştik. 2018 yılında geçen dördüncü film, bizi John Connor önderliğinde Skynet’e ve robotlara karşı savaşan insanların kıyamet sonrası dünyasına götürecek. Her filmde olduğu gibi, bu sefer de gelecekten gönderilmiş gizemli bir yardımcı var. Marcus adlı bu adam Connor’ı son bir yolculuğa sürükleyecek ve korkunç bir gizemi ortaya çıkaracak. X-Men Origins Wolverine Yönetmen:
Gavin Hood Oyuncular:
Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Liev Schreiber Vizyon tarihi:
1 Mayıs 2009
Mutant hayatına devam eden Wolverine, kız arkadaşını öldürdüğü için Victor Creed’den (Sabertooth) intikamını almak istemektedir ve en sonunda mutant silahı X programına katılmaya karar verir. Melekler ve Şeytanlar (Angels and Demons) Yönetmen:
Ron Howard Oyuncular:
Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayalet Zurer Vizyon tarihi:
15 Mayıs 2009
Dan Brown’ın çok satan ‘Da Vinci Şifresi’nin devamı olarak çekilen filmde Harvard’ın sembol uzmanı Robert Langdon, Vatikan’da meydana gelen cinayetleri çözmeye çalışıyor ve bir mucizeye tanık oluyor. Vatikan otoritelerinin inançlarına zarar verdiği için film ekibinin çekim yapmasına izin vermediği bilinse de, Ron Howard minik kameralar kullanarak kutsal şehrin içine sızmayı ve gerçek mekânlarda çekim yapmayı başarmış. The Curious Case of Benjamin Button (Benjamin Button’un Garip Vakası) Yönetmen:
David Fincher Oyuncular:
Brad Pitt, Cate Blanchett Vizyon tarihi:
6 Haziran 2009
F. Scott Fitzgerald’ın, “Hayat dakikalarla değil, anlarla ölçülür” diyen hikâyesinden uyarlanan bu büyüleyici filmde, tuhaf rastlantılar sonucu hayatı tersine yaşamaya başlayan bir adamın öyküsü anlatılıyor. ‘Dövüş Kulübü’nden sonra bir kez daha bir David Fincher filminde oynayan Brad Pitt, hikâyede ihtiyar bir adam olarak doğuyor ve zaman geçtikçe gençleşmeye başlıyor Watchmen Yönetmen: Zack Snyder Oyuncular:
Jackie Earle Haley, Jeffrey Dean Morgan, Carla Cugino Vizyon tarihi:
6 Mart 2009
Film süper kahramanların gerçek olduğu 1985 yılı Amerika’sında geçiyor. Bazı şeyler farklı olsa da Nixon gene ABD Başkanı ve Sovyetler Birliğiyle ABD arasındaki gerilime göre ayarlanmış Kıyamet Günü Saati, gece yarısına beş dakika kaldığını gösteriyor. Bu sırada arkadaşlarından birinin öldürülmesi üzerine süper kahraman Rorscharch düzeni tek başına sağlamaya karar veriyor ve maskeli kahramanların öldürülmesiyle ilgili bir entrikayı ortaya çıkarıyor. Imaginarium of Doctor Parnassus (Doktor Parnassus’un Hayal Akvaryumu)
Yönetmen:
Terry Gilliam Oyuncular:
Heath Ledger, Tom Waits, Johnny Depp, Jude Law, Colin Farrel Vizyon tarihi:
21 Ağustos 2009
2008’in Ocak ayında kaybettiğimiz Heath Ledger’ın yarım bıraktığı son filminde onun üstlendiği rolleri Johnny Depp, Jude Law ve Colin Farrel tamamlıyorlar. Seyahat eden bir kumpanyanın olağanüstü hayal akvaryumunun konu alındığı filmde, başkalarının hayal gücüne yön verebilen Doktor Parnassus’un gerçeküstü maceraları anlatılıyor. The Road (Yol)
Yönetmen:
John Hillcoat Oyuncular:
Viggo Mortensen, Charlize Theron Vizyon tarihi:
Henüz belli değil.
Oscar ödüllü ‘İhtiyarlara Yer Yok’ adlı filmin uyarlandığı kitabın yazarı Cormac McCarthy’nin yeni romanı da bu sene vizyona girecek filmler arasında. Asla söylenmeyecek olan bir nedenden ötürü dünya bir harabeye dönmüş. Gökyüzü gri ve sonsuz bir kış soğuğu hâkim. Rüzgârların sadece kül taşıdığı bu atmosferde bir baba ve oğul hayatta kalmak için evlerinden ayrılıp uzun bir yolculuğa çıkıyorlar. Sahtekâr (Changeling) Yönetmen:
Clint Eastwood Oyuncular:
Angelina Jolie, John Malkovich Vizyon tarihi:
30 Ocak 2009
1920’lerde geçen filmde, çocuğu kaçırılan Christine adlı bir annenin yakarışlarına cevap geliyor ve oğlan bulunuyor. Ama kısa zaman sonra Christine gelen çocuğun kendi oğlu olmadığından şüphelenmeye başlıyor. Clint Eastwood başrol için Hillary Swank’i düşünse de sonunda bir anneyi en iyi Angelina Jolie’nin canlandıracağına karar vermiş. The Wolf Man (Kurt Adam)
Yönetmen:
Joe Johnston Oyuncular:
Benicio Del Toro, Emily Blunt, Anthony Hopkins Vizyon tarihi:
6 Kasım 2009
Lawrence Talbot adında asil bir adam, erkek kardeşinin ortadan kaybolması üzerine ailesinin oturduğu malikâneye geri dönüyor ve yörede kana susamış, güçlü bir yaratığın kasabalıları öldürdüğünü öğreniyor. Dehşet verici parçaları birleştirdiğinde dolunayda ortaya çıkan bir kurt adamın varlığını ortaya çıkarıyor. Fakat canavarı öldürmek için karanlık ormanlarda ava çıktığında kendisini bekleyen korkunç bir lanet olduğunu keşfediyor. Sherlock Holmes Yönetmen:
Guy Ritchie Oyuncular:
Robert Downey Jr. Jude Law Vizyon tarihi:
20 Kasım 2009
Dalgın dedektif Sherlock Holmes ve onun sağduyulu yardımcısı Doktor Watson geri dönüyorlar. Bu kez ilgilenmeleri gereken şey bir malikanede işlenen bir cinayet ya da çalınan mücevherler değil. İkili tüm İngiltere’yi tehdit eden bir düşmanla karşı karşıyalar. Bu filmin diğer Sherlock Holmes filmlerinden bir farkı da İngiliz dedektifin uyuşturucu kullanmak gibi kötü alışkanlıklarını ortaya çıkarması. Star Trek (Uzay Yolu) Yönetmen:
J.J. Abrams Oyuncular:
Eric Bana, Winona Ryder, Zachary Quinto Vizyon tarihi:
8 Mayıs 2009
Tüm zamanların en büyük uzay yolculuğu devam ediyor. Bu kez her şeyin başına, Kaptan Kirk’le USS Enterprice mürettebatının ilk günlerine dönüyoruz. Filmin yönetmeni aynı zamanda Lost dizisinin de yapımcısı olan J.J. Abrams. G.I. JOE Yönetmen:
Stephen Sommers Oyuncular:
Brendan Fraser, Sienna Miller Vizyon tarihi:
7 Ağustos 2009
25 yıl önce oyuncaklarıyla oynadığımız G.I. JOE ekibi şimdi beyazperdede. Özgürlük için savaşan askerler bu kez silah kaçakçılığı yapan Kobra adlı kötü bir örgüte karşı dövüşüyorlar. The Spirit (Ruh) Yönetmen:
Frank Miller Oyuncular:
Gabriel Macht, Scarlett Johansson, Eva Mendes Vizyon tarihi:
25 Aralık 2009
Acemi polis Denny Colt karanlık bir şehrin sokaklarında öldürülüyor ve Spirit adıyla hayaletimsi bir yaratık olarak yeniden geri dönüyor. Şehrin gölgelerine sığınarak kötü güçlere karşı savaşan Spirit bir yandan da onu sevmek, baştan çıkarmak ya da bir kez daha öldürmek isteyen kadınlarla karşılaşıyor. Synecdoche, New York
Yönetmen:
Charlie Kaufman Oyuncular:
Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Michelle Williams Vizyon tarihi:
24 Ekim 2008
Charlie Kaufman’ın yarattığı yeni filminde Philip Seymour Hoffman bir tiyatro yönetmenini oynuyor. Tiyatronun doğasına ve bütün kibar çevrelerin hayranlıkla baktığı bu sanata inancını yitirmiş bir yönetmen New York’ta bir blok satın alır ve işe aldığı oyuncularla birlikte doğaçlama hayatlar yaşamaya başlar. Yıllar sürecek olan bu oyunda seyirci yoktur ama oyuncular kendilerini bir tiyatro karakteri hayatın merkezine koyarak heyecan verici ve özgün bir sanat olayı yaratmaya çabalarlar. ÇOCUK FİLMLERİ Coraline Yönetmen:
Henry Selick Seslendirenler:
Dakota Fanning, Teri Hatcher Vizyon tarihi:
6 Şubat 2009
Neil Gaiman’ın kitabından uyarlanan animasyonda yağmurlu bir günde küçük bir kız evde oturmaktan sıkılıyor ve keşfettiği gizli bir kapıdan geçerek herkesin aynı gibi göründüğü ama son derece farklı olduğu bir dünyaya varıyor. Harry Potter ve Melez Prens (Harry Potter and Half-Blood Prince)
Yönetmen:
David Yates Oyuncular:
Daniel Radcliff, Emma Watson, Rupert Grint Vizyon tarihi:
17 Temmuz 2009
Harry, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Akademisi’ndeki altıncı yılında Melez Prens’e ait bir kitap buluyor ve bunu okurken Lord Voldemort’un geçmişine dair sırları öğreniyor. Despero (The Tale of Despereaux) Yönetmen:
Sam Fell Seslendirenler:
Matthew Broderick, Dustin Hoffman, Emma Watson Vizyon tarihi:
23 Ocak 2009
Kitapları kemirmek yerine onları okumayı tercih eden uyumsuz bir fare, aydınlığa çıkma planları yapan mutsuz başka bir fare ve hizmetçi bir kızın kalede yaşayan bir prensesle kesişen öyküsü Kate DiCamillo’nun ödüllü çocuk romanından uyarlanmış. TÜRK FİLMLERİ Güneşi Gördüm Yönetmen:
Mahzun Kırmızıgül Oyuncular:
Mahzun Kırmızıgül, Demet Evgar, Hande Subaşı, Altan Erkekli Vizyon tarihi:
12 Mart 2009
Mahzun Kırmızıgül herkesin zorlandığı konularda şarkılar söyleyip filmler çekerek Türkiye’nin doğusunda akan kanı sorgulamaya ve içindeki temiz adamı eğitmeye devam ediyor. Kars’ta geçen film, dört bir yandan tehdit edilen, kıpırdamaya bile fırsat bulamayan insanların hikâyesini anlatılıyor ve çok büyük bir acıya odaklanıyor. Güz Sancısı
Yönetmen:
Tomris Giritlioğlu Oyuncular:
Murat Yıldırım, Beren Saat, Beçlim Bilgin Erdoğan Vizyon tarihi:
23 Ocak 2009
Film 6 - 7 Eylül olaylarının patladığı dönemde geçiyor. Milliyetçi bir toprak ağasının oğlu Behçet, komşu kızı Rum Elena’ya âşık oluyor ve iki sevgili siyasetin yükünü de aşklarının yanında taşımak zorunda kalıyorlar. Recep İvedik 2 Yönetmen:
Togan Gökbakar Oyuncular:
Şahan Gökbakar, Gülşen Özbakan Vizyon tarihi:
12 Şubat 2009
Türkiye’nin doğal bir felaket kadar yıkıcı fenomeni Recep İvedik, 2009 Şubatı’nda aramızda olacak. Bu kez babaannesinin itirazlarına kulak verip kendine çeki düzen vermeye çalışacak.