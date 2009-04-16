2009 yaz sezonunda trend etek

Yeni sezon eteklerin istilası altında ama önemli olan hem yakışanı hem yaşam tarzına uyanı seçmek!



Peki vücuda göre etek seçerken?



Başımızı hangi vitrine çevirsek renk renk, değişik modellerde birçok etekle karşılaşıyoruz. Kadına kadın olduğunu hissettiren giysi etekler; diz boyu, diz altı, bol, yırtmaçlı, pilili, likralı? Modeller kadar kumaşlar ve desenler de o kadar çeşitli ki doğrusu insan karar vermekte zorlanıyor.



ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre ,tasarımcı Berrin Akkartal, kadınların etek seçiminde vücut tipleri dışında hayat tarzlarına göre seçim yapmalarının doğru olacağını belirtiyor. Herkesin kişiliğini ve hayat tarzını yansıtarak ‘kendi’ tarzını yaratabileceğini ifade eden Akkartal, kumaş önerilerinde de bulunuyor.



İş kadınlarına öneriler



Masa başında çalışanlar klasik tarz etekleri tercih edebilirler. Bunlar düz dar kesim olabildiği gibi pilili, yırtmaçlı kesimlerde olabilir. Fazla hareket etmedikleri için doğal dokulu ve likralı kumaşlar tercih sebebi olabilir.



Sürekli hareket halinde olanlar için ise, hem şıklık hem rahatlık için, bu yılın trendi olan kloş, diz altı boyunda etekler, valonlu çingene etekleri ve çan tarzı etekler oldukça uygun.



İnce bellilere çan etekler



İnce belli olmak şüphesiz her kadının hayali. Ancak kimi kadınların beli oldukça ince, basen kısımları bele oranla daha geniş olabiliyor. Bu durumda dar kesimler tercih edildiğinde orantılı bir görünüm ortaya çıkmayabiliyor. Çok ince belli, baseni daha geniş kadınlara basenden sonra çan tarzı inen etekler öneriyor.



Kısa boylu kadınlara kısa etekler



Kilolu ve kısa boylu kadınlara etek boyu kısa etekler giymeleri tavsiye ediliyor. En fazla dizde biten etek boyları tercih edilmeli çünkü uzun etekler boyu daha da kısa gösterir.



Zayıf kısa boylu kadınlara da etek boyu kısa etekler yakışıyor. Fakat modeller üzerinde değişik alternatifler kullanılabilinir. Çünkü bu tip kadınlar değişik modelleri rahatlıkla taşıyabilirler.



Renk seçimi



Etekler de renk seçimi de önemli. Renk seçimi ortama, beden tipine ve eteğin modeline göre yapılmalı.



Renk, desen ve kumaş önerileri:



• Kısa ve dar etekler için koyu renkler tercih edilebileceği gibi gibi açık renk ve desenli kumaşlar da kullanılabilir.



• Uzun ve bol kesimli etekler için desenli, soft renkler olabildiği gibi canlı renkler de kullanılır.



• Kısa ve pileli etekler için ekose kumaşlar ve düz koyu renkliler seçilebilir.



• Uzun, düşük belli ve dar etekler için koyu renkler ve çizgili kumaşlar tercih edilebilir.



• Diz altı, dar etekler için iri desenli, karışık renklerin dışındaki diğer düz renkler seçilebilir

