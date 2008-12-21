'2009 Türkiye'nin test yılı'

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, Türkiye'nin AB üyelik perspektifinde "ciddi olup olmadığı" açısından, 2009 yılının "gerçek bir sınav" olacağını belirtti.



Rehn, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Türk toplumunda daha dini ve daha laik hayat tarzlarından kaynaklanan ikilemin" farkında olduğunu belirterek, "Türk toplumunun farklılıklarıyla birlikte yaşamayı öğrenmesi elzemdir" diye konuştu.



"Türkiye'de yaşanan gerilimlerin AB reformları için kullanılabilecek enerjiyi israf ettiğini" savunan Rehn, Türkiye'den öncelikli beklentileri arasında; anayasa reformu, ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi, dini özgürlükler, farklı dil ve lehçelerle ilgili düzenlemeler ve sendikal hakları saydı.



Olli Rehn, "Reformlar ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi. Fakat en azından marttaki yerel seçimlerin ardından Türkiye tüm reformlar üzerinde yeniden çalışmaya başlamalıdır" dedi.



Rehn, 1-2 yıl süren iç siyasi sıkıntıların ardından Türkiye'nin "yeni bir hız ve ciddiyetle" reformları uygulamaya başlamasının önemini vurgulayarak, "Gelecek yıl, Türkiye'nin AB'ye üyelik perspektifinde ciddi olup olmadığı açısından gerçek bir sınav olacak" diye konuştu.



AB Komisyonu üyesi Rehn, Kıbrıs'taki iki toplum için "kazan-kazan" fırsatı yaratacak bir çözüm açısından tüm tarafları çaba göstermeye davet ederek, adadaki müzakere sürecinde AB'nin "baskı yapıcı değil, kolaylaştırıcı" rol oynadığını savundu.



Kıbrıs sorununun çözümünde "Türkiye'nin kilit aktörlerden biri olduğunu" vurgulayan Rehn, çözüm için herkesin siyasi desteğini artırmasını istedi.



"Umuyorum ki gelecek yıl Kıbrıs ve kapsamlı çözüm yılı olur" diyen Rehn, "Kıbrıs'ın barış içinde, birleşik, normal bir AB üyesi olabilmesi için adanın birleşmesi gerektiğini" kaydetti.



Rehn, Kıbrıs'ta kapsamlı çözümün AB açısından da çok büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bunun için önümüzdeki yıl hayati bir fırsat penceresi sunuyor. Bu nedenle kesinlikle tüm imkanlarımızı bunun için seferber edeceğiz" dedi.