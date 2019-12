2009 Spor Takvimi

Dünyada 2009 yılı, Dünya Kupası ve Olimpiyat Oyunları gibi 2 dev organizasyon olmamasına karşın sporda yine hayli yoğun bir mesaiyle geçecek.





Bu 2 önemli organizasyonun yokluğunda futbolda gözler bir bakıma gelecek yılki 19. Dünya Kupası finallerinin provası niteliğindeki FIFA Konfederasyon Kupası'na çevrilecek. Futbolda kıta şampiyonu olan ülkeler, Dünya Kupası finallerine de evsahipliği yapacak Güney Afrika'da haziran ayında bu kupayı kazanabilmek için ter dökecekler. Kuzey ve Orta Amerika Futbol Şampiyonası olan "Altın Kupa" da bu yıl futbolseverlere heyecanlı dakikalar yaşatacak.



Spor dallarının toplu olarak yer aldığı organizasyonlar açısından bakıldığında ise Türkiye için her zaman büyük önem taşıyan Akdeniz Oyunları'nın 16.sı da yaz aylarında İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenecek. Ayrıca Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları'na Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'na da Sırbistan evsahipliği yapacak.



Öte yandan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) de 2016 yılındaki 31. Yaz Olimpiyat Oyunları'na evsahipliği yapacak kenti ekim ayında Danimarka'da açıklayacak.



Bu yıl uluslararası alanda ilgi toplaması beklenen diğer organizasyonlar arasında özellikle kayak, yüzme, boks ve atletizmdeki dünya şampiyonaları gösteriliyor.



Yaz Olimpiyat Oyunları'na evsahipliği yapmak için yıllardır uğraş veren Türkiye ise 2009 yılında 2008'e oranla daha fazla uluslararası spor organizasyonuna evsahipliği yaparak, bu alandaki deneyimini artırmayaçalışacak.



Bunlar arasında en önemlileri, futbolda 2008-2009 sezonu UEFA Kupası finaline İstanbul FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nda evsahipliği, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası finalleri, Antalya'daki Dünya Eskrim Şampiyonası ve yine bu kentteki Dünya Gençler Satranç Şampiyonası yer alıyor.



Bunların yanısıra Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın İstanbul'daki 7. ayağı, Okçuluk Dünya Kupası'nın Antalya'daki 3. ayağı, teniste Bayanlar WTA İstanbul Cup ve atletizmde İstanbul'da yapılacak Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası yarışmaları da Türkiye'nin 2009'da düzenleyeceği belli başlı uluslararası organizasyonlar.



Sporda 2009 yılının dünyadaki önemli organizasyonları, kronolojik sıraya göre şöyle:







OCAK:



-----



3-9: Teniste Uluslararası Hopman Kupası müsabakaları (Perth-Avustralya)



3-18: 30. Uluslararası Dakar Rallisi (Arjantin-Şili)



9-11: Avrupa Hız Pateni Şampiyonası (Heerenven-Hollanda)



14-1 Şubat: Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası (Hırvatistan)



16-18: Avrupa Kısa Parkur Hız Pateni Şampiyonası (Torino-İtalya)



17-18: Dünya Hız Pateni Sprint Şampiyonası (Moskova-Rusya)



17-24: Dünya Hız Kayağı Şampiyonası (Vars-Fransa)



19-25: Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası (Helsinki-Finlandiya)



19-1 Şubat: Sezonun ilk "Grand Slam" mücadelesi olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası (Melbourne)



30-1 Şubat: Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan İrlanda Cumhuriyeti Rallisi







ŞUBAT:



------



1: Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Yarışmaları (İstanbul-Türkiye)



3-15: Dünya Alp Disiplini Kayak Şampiyonası (Val D'Isere-Fransa)



5-10: Dünya Bobsled ve Skeleton Şampiyonası (Altenberg-Almanya)



7-8: Teniste Bayanlar Federasyon Kupası (Fed-Cup) Dünya Grubu 1. tur müsabakaları



10-15: Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası (Liverpool-İngiltere)



13-15: Erkeklerde Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Çalenç-2 grubu müsabakaları (Ankara-Türkiye)



15: Basketbolda ABD Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) Geleneksel Doğu-Batı Karmaları "All Star" Maçı (Phoenix)



15-17: Avrupa Kızak Şampiyonası (Olang-İtalya)



18-28: Dünya Üniversite Kış Spor Oyunları (Harbin-Çin Halk Cumhuriyeti)



18-1 Mart: Dünya Kuzey Disiplini Kayak Şampiyonası (Liberec-Çek Cumhuriyeti)



20-21: Grekoromen Güreş Dünya Kupası müsabakaları (Clermont Ferrand-Fransa)







MART:



-----



1: İngiltere Lig Kupası finali (Wembley Stadı-Londra)



1: Atletizmde Dünya 10 Bin Metre Kupası yarışmaları (San Juan-Porto Riko)



2-8: Dünya Serbest Kayak Şampiyonası (Inawashiro-Japonya)



3-8: Dünya Salon Okçuluk Şampiyonası (Rzeszow-Polonya)



6-8: Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası (Torino-İtalya)



6-8: Dünya Kısa Parkur Hız Pateni Şampiyonası (Viyana-Avusturya)



6-8: Teniste Davis Kupası Dünya Grubu 1. tur müsabakaları



7-8: Serbest Güreş Dünya Kupası müsabakaları (Tahran-İran)



14-15: Atletizmde Avrupa Atmalar Kış Kupası müsabakaları (Tenerife-Kanarya Adaları-İspanya)



21-22: Bayanlar Güreş Dünya Kupası müsabakaları (Taiyuan-Çin Halk Cumhuriyeti)



23-29: Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası (Los Angeles-ABD)



26-29: Dünya Bisiklet Pist Şampiyonası (Pruskow-Polonya)



27-29: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'si (Melbourne)



28: Dünya Kros Şampiyonası (Amman-Ürdün)



31-5 Nisan: Avrupa Serbest, Grekoromen ve Bayanlar Güreş Şampiyonası (Vilnius-Litvanya)







NİSAN:



------



2-5: Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası (Milano-İtalya)



4-6: ABD Üniversiteler (Kolejler) Basketbol Ligi (NCAA) "Dörtlü Final" müsabakaları (Michigan)



4-12: Dünya Curling Şampiyonası (Moncton-Kanada)



5-12: Dünya Bayanlar Buz Hokeyi Şampiyonası finalleri (Vantaa, Hameenlinna-Finlandiya)



5-12: Dünya Liseler Futbol Şampiyonası (Antalya-Türkiye)



6-12: Avrupa Halter Şampiyonası (Bükreş-Romanya)



15 ve 18: ABD Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) 2008-2009 "normal sezonu"nun sona ermesi ve play-off maçlarının başlaması



20: Uluslararası Geleneksel Boston Maratonu (ABD)



24-10 Mayıs: Dünya Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası finalleri (Zürih, Bern-İsviçre)



25-26: Teniste Bayanlar Federasyon Kupası (Fed-Cup) yarı final müsabakaları



26: Uluslararası Geleneksel Londra Marataonu (İngiltere)



28-5 Mayıs: Dünya Masa Tenisi Şampiyonası (Yokohama-Japonya)







MAYIS:



------



1-3: Basketbolda ULEB Avrupa Ligi "Dörtlü Final" müsabakaları (Berlin-Almanya)



3-10: Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası (İstanbul-Türkiye)



8-10: Avrupa Karate Şampiyonası (Zagreb-Hırvatistan)



14-17: Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası (Bakü-Azerbaycan)



18-24: Dünya Takımlar Tenis Şampiyonası (Düsseldorf-Almanya)



20: Futbolda UEFA Kupası final maçı (İstanbul-Türkiye)



24: Atletizmde Avrupa Kupası Yürüyüş Yarışmaları (Metz-Fransa)



25-7 Haziran: Sezonun 2. "Grand Slam" mücadelesi olan Fransa (Roland Garros) Açık Tenis Turnuvası (Paris)



27: Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi final maçı (Roma-İtalya)



28-31: Avrupa Slalom Kano-Kayak Şampiyonası (Birmingham-İngiltere)



30: Futbolda İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) final maçı (Wembley Stadı-Londra)



30-31: Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası müsabakaları







HAZİRAN:



--------



5: ABD Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) 2008-2009 sezonu play-off final maçlarının başlaması



5-7: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. yarışı olan Petrol Ofisi Türkiye Grand Prix'si (İstanbul)



6: Atletizmde Avrupa 10 Bin Metre Kupası Yarışmaları (Madeira-Portekiz)



7-20: Avrupa Bayanlar Basketbol Şampiyonası (Letonya)



10-14: Tekvandoda Dünya Kupası müsabakaları (Bakü-Azerbaycan)



14-28: Futbolda FIFA Konfederasyon Kupası müsabakaları (Güney Afrika)



20-21: Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası (Leiria-Portekiz)



22-5 Temmuz: Sezonun 3. "Grand Slam" mücadelesi olan Wimbledon Tenis Turnuvası (Londra-İngiltere)



24: Avrupa Yürüyüş Şampiyonası (Metz-Fransa)



25-28: Avrupa Durgun Su Kano-Kayak Şampiyonası (Brandenburg-Almanya)



26-5 Temmuz: 16. Akdeniz Oyunları (Pescara-İtalya)



27-28: Atletizmde Avrupa Kupası yarışmaları (Szczecin-Polonya)







TEMMUZ:



-------



1-12: Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları (Belgrad-Sırbistan)



3-5: Avrupa Triatlon Şampiyonası (Holten-Hollanda)



3-7: Okçulukta Dünya Kupası 3. ayak müsabakaları (Antalya-Türkiye)



3-26: Kuzey ve Orta Amerika Futbol Şampiyonası "Altın Kupa" (yeri daha sonra açıklanacak)



4-26: Uluslararası Fransa Bisiklet Turu



6-12: Avrupa Eskrim Şampiyonası (Filibe-Bulgaristan)



10-12: Teniste Davis Kupası çeyrek final müsabakaları



11-19: Dünya Bayanlar Çim Hokeyi Şampiyonası (Trophy) (Sydney-Avustralya)



12: Atletizmde Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası (Telfes im Stubai-Avusturya)



18-1 Ağustos: Dünya Yüzme, Atlama, Sutopu ve Senkronize Yüzme Şampiyonası (Roma-İtalya)



24-26: Dünya Bisiklet BMX Şampiyonası (Adelaide-Avustralya)



27-2 Ağustos: Teniste Uluslararası WTA Bayanlar "İstanbul Cup" Turnuvası (Türkiye)







AĞUSTOS:



--------



10-16: Dünya Badminton Şampiyonası (Haydarabad-Hindistan)



11-19: Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası (Londra-İngiltere)



12-16: Dünya Durgun Su Kano-Kayak Şampiyonası (Dartmouth-Kanada)



15-23: Dünya Atletizm Şampiyonası (Berlin-Almanya)



19-23: Voleybolda Dünya Bayanlar Grand Prix final müsabakaları (Tokyo-Japonya)



23-30: Dünya Kürek Şampiyonası (Poznan-Polonya)



26-6 Eylül: Dünya Atıcılık Şampiyonası (Maribor-Slovenya)



27-30: Dünya Judo Şampiyonası (Rotterdam-Hollanda)



28: Futbolda Avrupa Süper Kupası maçı (Monaco)



29-13 Eylül: Dünya Boks Şampiyonası (Milano-İtalya)



31-13 Eylül: Sezonun 4. ve son "Grand Slam" mücadelesi olan ABD Açık Tenis Turnuvası (New York)







EYLÜL:



------



1-6: Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası (Canberra-Avustralya)



1-10: Dünya Okçuluk Şampiyonası (Ulsan-Güney Kore)



3-13: Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası finalleri (İstanbul, İzmir-Türkiye)



7-20: Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası finalleri (Polonya)



9-13: Dünya Triatlon Şampiyonası (Queensland-Avustralya)



9-13: Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası (Mie-Japonya)



12-13: Dünya Atletizm Finali (Selanik-Yunanistan)



13-18: Dünya Slalom Kano-Kayak Şampiyonası (La Seu de Urgell-İspanya)



18-20: Avrupa Kürek Şampiyonası (Brest-Belarus)



18-20: Teniste Davis Kupası yarı final müsabakaları



21-27: Dünya Serbest, Grekoromen ve Bayanlar Güreş Şampiyonası (Herning-Danimarka)



23-27: Dünya Bisiklet Yol Şampiyonası (Mendrisio-İsviçre)



25-4 Ekim: Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası finalleri (Polonya)



25-16 Ekim: Dünya 20 Yaş Altı (A) Gençler Futbol Şampiyonası finalleri (İskenderiye, Kahire-Mısır)



26: Okçulukta Dünya Kupası final ayağı müsabakaları(Kopenhag-Danimarka)



30-8 Ekim: Dünya Eskrim Şampiyonası (Antalya-Türkiye)







EKİM:



-----



1-9: Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 121. dönem toplantıları. Toplantılar sırasında 2016'daki 31. Yaz Olimpiyat Oyunları'na evsahipliği yapacak kent açıklanacak (Kopenhag-Danimarka)



9-11 ve 22-25: Masa tenisinde erkekler ve Bayanlar Dünya Kupası müsabakaları (Linz-Avusturya)



11: Atletizmde Dünya Yarı Maraton Şampiyonası (Birmingham-İngiltere)



11: Uluslararası Geleneksel Chicago Maratonu (ABD)



13-18: Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası (Londra-İngiltere)



14-18: Dünya Tekvando Şampiyonası (Kopenhag-Danimarka)



23-25: Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 15. ve son yarışı olan Galler Ralisi (İngiltere)



24-15 Kasım: Dünya 17 Yaş Altı (B) Gençler Futbol Şampiyonası finalleri (Nijerya)



30-1 Kasım: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. ve son yarışı olan Birleşik Arap Emirlikleri Grand Prix'si (Abu Dabi)



Dünya Kulüplerarası Basketbol Şampiyonası (yeri ve tarihi daha sonra açıklanacak)







KASIM:



------



1: Uluslararası Geleneksel New York Maratonu (ABD)



1-8: Dünya Kulüplerarası Voleybol Şampiyonası (yeri daha sonra açıklanacak)



4-15: Dünya Satranç Şampiyonası (Arco-İtalya)



7-8: Teniste Bayanlar Federasyon Kupası (Fed-Cup) final maçı



7-15: Dünya Trambolin Cimnastik Şampiyonası (Saint Petersburg-Rusya)



10-15: Voleybolda Dünya Büyük Şampiyonlar Kupası finalleri (Japonya)



11-22: Dünya Gençler Satranç Şampiyonası (Antalya-Türkiye)



18-27: Dünya Halter Şampiyonası (Goyang City-Çin Halk Cumhuriyeti)



28-6 Aralık: Dünya Erkekler Çim Hokeyi Şampiyonası (Trophy) (Melbourne-Avustralya)



29-13 Aralık: Dünya Bayanlar Hentbol Şampiyonası finalleri (Çin Halk Cumhuriyeti)







ARALIK:



-------



4: Futbolda 19. Dünya Kupası finallerinin kura çekimi (Cape Town-Güney Afrika Cumhuriyeti)



4-6: Teniste Davis Kupası final maçı



7-12: Dünya Liseler Spor Oyunları (Gymnasiade) (Doha-Katar)



10-13: Avrupa Kısa Parkur Yüzme Şampiyonası (İstanbul-Türkiye)



10-20: Futbolda Kulüplerarası Dünya Kupası müsabakaları (Abu Dabi, Dubai-Birleşik Arap Emirlikleri)



13: Avrupa Kros Şampiyonası (Dublin-İrlanda Cumhuriyeti)