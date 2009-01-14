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Yaşam

2009 modası sıradışı

Sezonun trendleri olan ekose, gotik punk, mor ve Victorian dönemi danteller, ünlü modacıların koleksiyonlarında yerini aldı bile.

14 Ocak 2009 02:00

Sezonun trendleri olan ekose, gotik punk, mor ve Victorian dönemi danteller, ünlü modacıların koleksiyonlarında yerini aldı bile. Siz de bu akıma ayak uydurabilirsiniz.

Yeni sezonun en çarpıcı par­çaları olan Victorian döne­mi dantel motifler, gotik punk, ekose ve mor renkli kıyafetler Prada, Dolce&Gabbana, Ralp Lauren gibi ünlü modaevleri ile birlikte yeniden hayat buluyor. Özellikle bu sezonun favorisi
olan gotik punk etkilerini en be­lirgin şekilde taşıyan markalar arasında Balmain, Givenchy ve Rodarte tasarımcıları hemen gö­ze çarpıyor. Sizde şimdiden stilinizi belirleyin.

Dantelin cazibesi

19. yüzyıl Victorian dönemini yansıtan elbiseler, özellikle Prada markasıyla baştan aşağı dantele bürünüyor. Tüllerle birlikte sunulan dantel motifli kıyafetleri kullanan isimler arasında Derin Mermerci ve Diane Kruger da bulunuyor.

Cesaretin rengi mor

Frapanlığın adı olan mor, bu sezon vazgeçemediğiniz renkler arasındaki yerini alıyor. Morun her tonunu rahatlıkla kullanabileceğiniz çanta, ayakkabı ve aksesuvarlar bu sene çok moda.

Gotik punk

Eda Taşpınar ve Deniz Berdan yeni sezonun stilini şimdiden uygulayan isimler arasında. İsyan eden bir ruhu canlandıran bu stil, gotik detaylarla Balmian gibi ünlü markalar tarafından yeniden yorumlanmış.

Ekosenin devamı

Geçen sezonun başında yer alan ekose, Ralph Lauren'in yeni koleksiyonuna ilham kaynağı olmuştu. Aynı akımı bu sezon da görmeye devam edeceğiz. D&G önderliğinde başlayan ekose çılgınlığı, gömlek, pantolon ve gece elbiselerinde de boy göstermeye başladı.

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