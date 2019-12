2009 Medya Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

T24 - Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin düzenlediği ''2009 Medya Oscar Ödülleri''nin sahipleri belirlendi.



Dernek Başkanı Metin Özkan, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, ödüle layık görülen program ve sunucuları açıkladı.



Özkan, ödül alan programların, akademisyenlerin de aralarında bulunduğu 11 kişilik jüri tarafından belirlendiğini ifade ederek, ödüllerin 16 Şubatta Rixos Otel'de düzenlenen törenle sahiplerine verileceğini söyledi.



''2009 Medya Oscar Ödülleri''ne layık görülenler şöyle:



-Yılın Ana Haber Bülteni: Mehmet Ali Birand - Kanal D

-Yılın Haber Programı: Arena - Uğur Dündar - Star TV

-Yılın Haber Kanalı: CNN TÜRK

-Yılın Spor Programı: Maraton - Şansal Büyüka, Erman Toroğlu - LİG TV

-Yılın Yarışma Programı: Wipe Out - Asuman Krause - Show TV

-Yılın Televizyon Dizisi: Bu Kalp Seni Unuturmu - Show TV

-Yılın Radyosu: TRT FM

-Yılın Belgeseli: Keşke Olmasaydı - Yaşar Taşkın Koç - Kanal 24

-Yılın Kadın Oyuncusu: Şebnem Bozoklu - (Canım Ailem) ATV

-Yılın Erkek Oyuncusu: Mehmet Aslantuğ (Hanımın Çiftliği) Kanal D

-Yılın Eğlence Programı: Ferhat Göçer İle - TRT



RTGD Jüri Özel Ödülleri



-Yılın Yerel Televizyonu: Yeni Asır TV - İzmir

-Yılın Sabah Programı: Sabiha Akdemir'le Gün Be Gün - TRT

-Yılın Sanat Programı: Müzik Sefası Grubu - TRT



RTGD Cengiz Polatkan Özel Ödülü



-Yılın Radyo DJ: Ceyhun Yılmaz - Best FM



RTGD Nursal Tekin Özel Ödülü



-Yılın Program Yapım ve Sunucusu: Erkan Tan - TV8