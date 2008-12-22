2009 kısmi toparlanma sinyalleri de veriyor

Küresel krizin tüm piyasaları derinden sarstığı 2008’in sonu yaklaşırken, uzmanlar 2009’da piyasalarda kısmi toparlanma yaşanabileceğine işaret eden gelişmelere dikkat çekiyor.



Tüm varlık sınıflarının sert bir şekilde değer kaybettiği 2008’in sonuna yaklaşılırken, piyasalarda 2009’a ilişkin göreceli bir iyimserlik oluştuğu gözleniyor. Uzmanlar kredi krizinden önceki boğa piyasası günlerine hemen dönülmesini öngörmese de piyasalarda bir toparlanma bekliyor.



Uzmanlara göre, küresel ekonominin 2009’da en az birkaç çeyrek daha kötüleşmesi beklense de, finansal piyasalar bunu fiyatlandırdı. Diğer yandan, yatırım döngülerinin genelde ekonomik döngülerden daha önce iyileşmeye başladığına dikkat çekiliyor.



Barclays Wealth’ten Yatırım Stratejisti Michael Dicks, yatırımcılarına gönderdiği 2009 beklentilerine ilişkin bir raporda şu ifadelere yer verdi: “Hisse senedi ve kredi piyasaları genelde ekonomik döngünün bir adım önünde hareket eder. Bu nedenle ekonomi 2009’un ikinci yarısına kadar toparlanmasa da, riskli varlık sınıfları ikinci yarıdan önce toparlanabilir.”



Reuters’ın fon yöneticileri ve analistler arasında yaptığı anket de, 2009’a ilişkin iyimser beklentileri yansıtıyor. Ankete katılan uzmanlar, 2009’da gelişmiş hisse senedi piyasalarında yüzde 10 civarı, gelişmekte olan hisse senedi piyasalarında ise yüzde 20 yükseliş bekliyor.



Bu arada 2009 yaklaşırken, piyasalarda son bir buçuk yılda yaşanan çalkantının dibe vurduğuna işaret eden gelişmeler dikkat çekiyor. Küresel ve gelişen piyasalara fon girişiyle ilgili veri sağlayan EPFR Global’e göre, gelişen ülke hisse senedi fonlarına giren net sermaye akışı Aralık ayının ikinci haftasında, Temmuz ortasından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.



“Korku Endeksi” olarak anılan ve S&P 500 endeksindeki çalkantıyı yansıtan VIX Endeksi (Volatilite Endeksi), Ekim’de ulaştığı zirvesinden bu yana yüzde 40 düştü.

