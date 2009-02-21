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Spor

2009 Kartal'ın yılı

Beşiktaş, 2009 yılında oynadığı 9 resmi maçta yenilgi yüzü görmezken, sahadan 7 kez galibiyetle ayrıldı

21 Şubat 2009 02:00

Beşiktaş, 2009 yılında oynadığı 9 resmi maçta yenilgi yüzü görmezken, sahadan 7 kez galibiyetle, 2 kez de beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar 15 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Turkcell Süper Lig'de deplasmanda Gaziantepspor'u 3-0 yenerek şampiyonluk şansını sürdüren Beşiktaş'a 2009 yılı uğurlu geldi.

2008 yılını 4-2'lik Galatasaray yenilgisi ile kapayan siyah-beyazlılar, 2009'da ise henüz yenilgi yüzü görmedi.

2009 yılında Turkcell Süper Lig ve Fortis Türkiye Kupası'nda toplam 9 maç yapan siyah-beyazlılar, bunların 7'sini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.

KALESİNDE SADECE 3 GOL GÖRDÜ
Yeni yılda rakip fileleri 15 kez havalandıran ''Kara Kartallar'', kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Lig'de oynadığı 5 maç içinde sadece Trabzonspor karşısında 1 gol yiyen siyah-beyazlılar, Fortis Türkiye Kupası'nda ise Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Antalyaspor karşılaşmalarında 1'er gole engel olamadı.

Siyah-beyazlılar, oynadığı 9 resmi maçın sadece 1'inde gol atmayı başaramazken, diğer 8 maçta rakip fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ın 2009 yılında tek gol atamadığı karşılaşma, Turkcell Süper Lig'de golsüz berabere sonuçlanan Konyaspor maçı oldu.

LİG PERFORMANSI
Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'de 2009 yılında toplam 5 karşılaşma oynadı.

5 maçta 3 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, ligde 6 gol atarken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Denizlispor, Antalyaspor ve son olarak da Gaziantepspor maçlarından 3'er puan alan ''Kara Kartallar'', Konyaspor ve Trabzonspor karşısında ise berabere kaldı.

KUPADA YARI FİNALE YÜKSELDİ
Siyah-beyazlılar, Fortis Türkiye Kupası'nda ise 2009'da oynadığı 4 maçı da kazandı.

Grup maçlarında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Gaziantepspor'u yenen Beşiktaş, çeyrek finalde ise 2 maçta da Antalyaspor'u mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Siyah-beyazlılar, kupada 9 gol atıp, 2 gol yedi.

MAÇLAR

Turkcell Süper Lig
Beşiktaş-Denizlispor: 1-0
Beşiktaş-Antalyaspor: 1-0
Konyaspor-Beşiktaş: 0-0
Beşiktaş-Trabzonspor: 1-1
Gaziantepspor-Beşiktaş: 0-3

Fortis Türkiye Kupası
Beşiktaş-G.Antep B.Bel: 3-1
Gaziantepspor-Beşiktaş: 0-1
Antalyaspor-Beşiktaş: 0-2
Beşiktaş-Antalyaspor: 3-1

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