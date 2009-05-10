'2009 bütçe açığı 60 milyar lirayı aşar'

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), hükümetin TBMM’ye bir an önce ek bütçe tasarısı sunması gerektiğini savundu



TEPAV’ın hazırladığı Mali İzleme Raporu’nda, bütçe açığının hükümetin yaptığı revizyon sonrası belirlediği 50 milyar lirada tutulamayacağı savunuldu. Raporda, "Çalışmalarımız ekonominin yüzde 5 oranında daralması durumunda bütçe açığının 60 milyar liranın üzerine çıkacağını göstermektedir" denildi.



Limit aşıldı



TEPAV raporunda, ek bütçe tasarısıyla ilgili de şu değerlendirme yapıldı:



"Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası, kabul edilen açığın (10 milyar TL) en fazla yüzde 10’una kadar hükümetin ilave net borçlanma yapabilmesine imkân tanımaktadır. Bu durumda sınır en fazla 11 milyar TL civarına esnetilebilecektir. Halbuki Hazine'nin mart sonu itibariyle yaptığı nakit net borçlanma 14.6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Yılın tamamı için 50 milyar TL’lik bütçe açığının tahmin edildiği ortamda, şimdiden bu limitin aşıldığını düşünebiliriz"



TEPAV, bu nedenle hükümetin TBMM’ye bir an önce yeni bir ek bütçe tasarısı hazırlayarak sunmasını önerdi.



Bütçenin daha çok bütçe dışı kurumların açıklarını ve harcamalarını finanse eden bir nitelik kazanmaya başladığı, bu kurumların başında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geldiği belirtilen raporda, SGK’ya aktarılan kaynağın yüzde 48.5 artarak 13.2 milyar TL’ye çıktığına dikkat çekildi.

