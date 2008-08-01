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Spor

2009 All-Star Phoenix'te

2009'ta 58.si düzenlenecek All-Star organizasyonunun adresi belli oldu.

01 Ağustos 2008 03:00


Tempo24-

2009'ta 58.si düzenlenecek All-Star organizasyonunun adresi belli oldu.

NBA Başkanı David Stern, 2009 All-Star organizasyonunun Phoenix kentinde yapılacağını açıkladı. Phoenix şehri, Toronto, New York, Oakland ve Milwaukee gibi adayları geçerek organizayonu kazandı.

2009 All-Star'ın 13-15 Şubat tarihleri arasında Suns'ın sahası US Airways Center'da yapılacağı belirtildi.

Organizasyonda, Doğu-Batı karmaları maçının yanısıra çaylaklar maçı, yetenek, smaç ve üç sayı yarışmaları gibi etkinlikler de düzenleniyor.

Phoenix kenti, 1975 ve 1995 All-Star'a da ev sahipliği yapmıştı. 2008 All-Star ise New Orleans'ta düzenlenecek.

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