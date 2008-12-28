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2008'in reklamları

MediaCat Ocak özel sayısında 2008 yılının muhasebesini yapıyor.

28 Aralık 2008 02:00

MediaCat Ocak özel sayısında 2008 yılının muhasebesini yapıyor. Ocak sayısında 2008 yılının en büyük reklam ajanslarının ve reklamverenlerin listesini veren dergi, aynı zamanda sektörün büyük oyuncularının 2009 beklentilerine de yer veriyor.

Buna göre 2008 yılının reklam güzelleri, büyük reklam ajansları ve reklam verenlerinin listesi şöyle:

2008 YILININ EN GÜZEL 10 REKLAM YILDIZI

1. Tuba Büyüküstün (Havva)
2. Nil Karaibrahimgil (Penti)
3. Özgü Namal (Axess)
4. Aysun Kayacı (Pepsi Max)
5. Fahriye Evcen (Ülker Bravo)
6. Arzum Onan (Arzum)
7. Azra Akın (First Neo Gum)
8. Rojda Demirer (Ülker Bravo)
9. Pelin Karahan (Kit Kat)
10. Bergüzar Korel (Pantene)


2008 YILININ EN BÜYÜK 10 REKLAM AJANSLARI

1.Güzel Sanatlar / Saatchi & Saatchi
2.Medina Turgul DDB
3.Y&R Reklamevi
4.Pars Mc/Cann-Erickson
5.Alametifarika
6.Euro RSCG Istanbul
7.Grey Istanbul
8.Ogilvy&Mather
9.Alice&BBDO Istanbul
10.TBWA Istanbul

2008’İN EN BÜYÜK 10 REKLAM VERENLERİ

1.P&G
2.Unilever
3.Reckitt Benckiser
4.Coca-Cola
5.Ülker
6.Eti
7.Turkcell
8.Frito-Lay
9.İş Bankası
10.Henkel

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