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Yaşam

2008’in en kötü kıyafeti

Time dergisine göre 2008’in en kötü kıyafeti Vogue dergisinin genel yayın yönetmeni Anna Wintour’a ait.

30 Aralık 2008 02:00

Time dergisine göre 2008’in en kötü kıyafeti Vogue dergisinin genel yayın yönetmeni Anna Wintour’a ait.

Costume Institute Gala adlı davette ev sahipliği yapan Anna Wintour’un birinciliğe oturma sebeplerinden biri de moda dünyasının kutsal kitabı olarak nitelendirilen Vogue dergisinin genel yayın yönetmeni olması. Moda dünyasının kendisinden sorulduğu dünyada attığı her adım, giydiği her parça incelenen Wintour’un bu seçimi de kendisine Time dergisi tarafından verilen en kötü ünvanıyla pahalıya mal oldu.

Bu kıyafetiyle Star Wars filmindeki Prenses Leia’ya benzetilen Anna Wintour’un “asla moda hatası yapmam” tarzında demeçleri bulunuyor.

En kötüler listesinde Katie Holmes’un beyaz takımı, Madonna’nın yeşil Louis Vuitton elbisesi ve Janet Jackson’ın sahnede giydiği bir kostüm de bulunuyor.


Katie Holmes, Madonna, Janet Jackson

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