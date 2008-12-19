2008’in en iyisi Chris Brown

Billboard, 2008’in en iyi sanatçısını Chris Brown olarak belirledi. Listenin ikinci sırasında ise Lil Wayne yer aldı. Chris Brown ile Lil Wayne’i takip eden üçüncü isim ise Rihanna oldu.



2008 senesi içerisinde yayınladığı “With You” ve “Forever” gibi single’lar ile müzikseverlerin gönlünde taht kuran Chris Brown, Billboard Amerika tarafından senenin en iyi sanatçısı olarak gösterildi.



Jordin Sparks ile ortak çalışması “No Air” ile de müzik listelerinde büyük başarı yakalayan Chris Brown, en son Amerikan Müzik Ödülleri’nden de “Yılın En İyi Sanatçısı” ödülüne layık görülmüştü.



Listenin ikinci sırasında ise “Tha Carter III” albümüyle müzik listelerinde fırtına gibi esen Lil Wayne yer aldı. Wayne, albümden piyasaya sürdüğü “A Milli” ve “Lollipop” gibi single’larla da Billboard listelerinin zirvesini fethetmeyi başarmıştı.



Chris Brown ile Lil Wayne’i takip eden üçüncü isim ise Rihanna oldu. “Good Girl Gone Bad” albümünden çıkarttığı single’lar ile hala Billboard Hot 100 listelerine girmeyi başaran güzel sanatçı, “Take a Bow” ve “Disturbia” gibi çalışmalarında aynı zamanda erkek arkadaşı olan Chris Brown ile çalışmıştı.



Senenin en iyi şarkıları sıralamasında ise liderliği Flo Rida’nın “Low” adlı çalışması yakaladı. Leona Lewis’in “Bleeding Love”, Alicia Keys’in “No One”, Lil Wayne’in “Lollipop” ve Timbaland’in OneRepublic ile olan ortak çalışması “Apologize”, “Low”u takip eden çalışmalar oldu. Ayrıca Chris Brown, “With You”, “Forever” ve “No Air” adlı şarkılarıyla listenin ilk 10 sırası içerisinde yer aldı.

