2008'in en iyileri

PCNet Dergisi internet kullanıcılarını çok yakından ilgilendiren bir araştırma yaptı. Son kullanıcıya yönelik ürünlerde ve internetteki en faydalı siteleri belirleyen araştırma, sektörün geleceğine de ışık tutuyor.



İnternetin en iyileri



En iyi alışveriş sitesi: Hepsiburda.com



En iyi video paylaşım sitesi: izlesene.com



En iyi blog: bildirgec.org



En iyi açık artırma sitesi: gittigidiyor.com



En iyi ilan sitesi: sahibinden.com



En iyi gençlik portalı: patlican.com.tr



En iyi haber portalı: milliyet.com.tr



En iyi oyun portalı: kraloyun.com



2008'in en iyi ürünleri



İşlemci:

Intel Core 2 Duo E8500 Overclock potansiyeli ile şaşırtıyor.



Anakart: Foxconn Destroyer MSI X48C Platinum Üst seviyede terfi kolaylığı.



TV Kartı: KWorld Plus TV DVB-S 300U

En kolay taşınabilen dijital TV kartı: AVerMedia AVerTV Hybrid Express Slim Yokluğu da varlığı da bir!



Ses Kartı:

Creative Sound Blaster X-Fi Fatal1ty Champion Jonathan Wendel’in sesi şimdi de bilgisayarınızda.

Asus Xonar U1 Her zevke ve her renge göre.



Optik sürücü:

LG BE06 HD-DVD’yi unutmayan harici Blu-ray yazıcı.



Sistem Belleği:

Corsair Dominator TWIN2X4096-8500C5DF DDR2’de en yüksek frekanslara çıkmak için. Kingston HyperX KHX16000D3T1K3/3GX Core i7 platformu için üç kanalda tam 2.0 GHz hız!



Güç kaynağı:

LC Power Monolith X 1200W güçlü bir güç kaynağı artık hayal değil.



Depolama:

Seagate ST31500341AS 1.5 TB kapasitesi ile uzun süreli bir ürün.

OCZ Solid Series SATA II SSD Artık herkesin bir SSD’si olacak.



Grafik Kartı:

Asus EAH4870X2 TOP Daha hızlısı üretilene kadar en hızlısı.

Sparkle GeForce 9800 GT Performans ve sessizlik buluştu.



Kasa:

NZXT Tempest Soğutma sistemiyle rakipsiz bir kasa.

Lian Li PC-P60 Bir kasadan daha başka ne istenebilir ki?



İşlemci fanı:

OCZ Gladiator Max Çekirdek teması sayesinde çok etkili.

Thermalright IFX-14 Sessiz soğutucular arasında en başarılısı.



Kasa fanı:

Thermaltake Cyclo 12 cm Logo Fan Sıcaklık ve gürültü ölçüm özelliğiyle eşsiz.



LCD ekran:

Eizo FlexScan HD2441W Tasarımı ve görüntü kalitesi ile “kusursuz”.

BenQ G2400WA 2008’in en çok tercih edilen monitörü.



Yazıcı:

HP Photosmart C8180 Sıra dışı özellikleriyle fark yaratıyor.



USB bellek

Kingston DataTraveler 150 Yüksek kapasite ve yüksek hız onda.

Corsair Flash Voyager Kapasite rekortmeni karşınızda.

OCZ ATV Turbo Sıra dışı görüntüsüyle takdir topluyor.



Multimedya klavye:

Microsoft Wireless Entertainment Desktop 8000 Bir klavyeden daha ne istenebilir ki?

Logitech diNovo Mini Salon sistemleri için tek alternatif.



Fare

Microsoft Explorer Mouse Yeni algılama teknolojisi zemin ayırt etmiyor.

Zalman FPS Gun Oyuncuları başka boyuta geçiriyor.



Webcam

Logitech QuickCam Pro 9000 Carl-Zeiss lenslerle üstün görüntü kalitesi.



ADSL Modem

AirTies 5450 Daha yüksek hız ve daha geniş kapsama alanı.



Ses Sistemi

Microlab X-15 Kulağı da gözü de doyuruyor.



Dizüstü bilgisayar:

Lenovo ThinkPad X300 En hafif dizüstü bilgisayar aslında o.

Monster T96M860TU03 Boyu 15.4 inç, özellikleri 17 inç.



Netbook

Asus Eee PC 900 Netbook kavramını herkes onunla öğrendi.

MSI Wind U100 Bir Netbook’tan daha fazlası.



Fotoğraf makinesi

Casio Exilim Pro EX-F1 Yarı profesyonel kategorisinde rakipsiz.



Televizyon

Philips Aurea 42PFL9900D/10