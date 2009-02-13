2008'in en iyi basın fotoğrafları

Her yıl düzenlenen ve bu yıl 52'incisi yapılan Dünya Basın Fotoğrafı Yarışmasında, Amerikalı Anthony Suau, ABD'de ekonomik krizi anlatan siyah beyaz bir fotoğrafıyla birincilik ödülüne layık görüldü.



Merkezi Amsterdam'da bulunan Dünya Basın Fotoğrafı seçici kurulu, 124 ülkeden katılan binlerce fotoğraf arasından, Anthony Suau'nun 26 Mart'ta ABD'nin Ohio eyaletinde çektiği fotoğrafı seçti. Fotoğrafta, Cleveland kentinde kredi borçlarını ödeyemediği için boşaltılmak zorunda olan bir evde silahlı bir polis yer alıyor. 2008 yılının en iyi basın fotoğrafı olarak seçilen eser, Time Dergisi için ekonomik krizi anlatan yazı dizisi çerçevesinde çekilmişti.



Dünya Basın Fotoğrafı yarışmasında en iyi basın fotoğrafının yanı sıra 10 ayrı dalda daha 27 ülkeden toplam 63 fotoğrafa ödül verildi.



Ödüle layık görülen fotoğrafçılar arasında Türkiye'den kimse dereceye giremedi.



Yarışmada basın fotoğrafı dalında birincilik kazanan fotoğraf sanatçısı 10 bin avro para ödülü ile Canon firmasının profesyonel bir fotoğraf makinesinin de sahibi olacak. Fotoğraf sanatçısına bu ödülleri 2 Mayıs'ta Amsterdam;da düzenlenecek törenle verilecek.

Yarışmada ödül kazanan fotoğraflar önce Hollanda'da daha sonra da dünyanın değişik yerlerinde sergiye çıkacak.



(AA)