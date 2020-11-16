2008 yılında Michael Schumacher, Hamilton'ın 7 şampiyonluk rekorunu kırma ihtimaliyle ilgili olarak ne demişti?

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Mercedes AMG Petronas'ın Britanyalı pilotu Lewis Hamilton dün İstanbul'da mutlu sona ulaşarak Michael Schumacher'in 7 dünya şampiyonluğu rekoruna ortak oldu. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri komada olan Schumacher'in "kırılamaz" denilen rekoruna ulaşılmasıyla ilgili açıklama yapabilecek durumda olsa ne diyeceğiydi.

Bu konuşmaların ardından efsane Alman pilotun BBC'ye 2008 yılında verdiği bir söyleşi tekrar paylaşılmaya başlandı.

BBC'nin Inside Sport programına konuk olan Schumacher'in, henüz F1'deki ilk senelerinde olan Hamilton'ın rekorunu kırıp kıramayacağı ile ilgili soruya, "Bence kırabilir. Kimse benim Fangio'nun rekorunu kırabileceğime inanmıyordu ancak başardı. Rekorlar kırılmak için vardır" dediği görülüyor.

Schumacher, söyleşinin devamında, "Bir gün rekorumun kırılacağını biliyorum ve bu konuda rahatım. Lewis de olabilir, Massa da, bir başkası da. Bu rekorun kırılmasıyla ilgili bir problemim yok" diyor.

Schumacher'in 2013'te kayak yaparken kaza yapıp komaya girmeden önce kullandığı sonra F1 otomobili Mercedes'ti. Hamlton, 7 şampiyonluğundan 6'ını bu ekiple kazandı.