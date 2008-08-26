2008 Pekin Olimpiyatları Madalya Tabloları

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'na evsahipliği yapan Çin Halk Cumhuriyeti, 51 altın, 21 gümüş ve 28 bronz olmak üzere, toplam 100 madalyayla oyunları lider tamamladı. Pekin-2008'in son gününde 7 dalda verilen toplam 12 madalyanın da listeye eklenmesiyle, oyunların madalya sıralaması belirlendi.



Evsahibi Çin, 35 altın, 13'er gümüş ve bronz madalya olmak üzere, toplam 100 madalyayla ilk sırada yer alırken, toplam madalya sayısı Çin'den 10 fazla olan ABD, 19 altın, 21 gümüş, 25 bronz olmak üzere 110 madalyayla 2. sırada bulunuyor.



Türkiye, 1 altın (güreş), 4 gümüş (atletizm, tekvando, halter) ve 3 bronz (boks, tekvando, güreş), toplamda da 8 madalya ile 37. sıraya oturdu. Türkiye, Atina-2004'de 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya almış ve oyunları, 22. sırada tamamlamıştı.





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