2008 ÖSYM sınav takvimi

|
|
Sınav
Tarihi
|
Başvuru
Süresi
|
Başvuru Yerleri
Sınav Ücreti
|
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2008-TUS Eylül Dönemi)
|
13.09.2008
14.09.2008
|
|
Tıp Fakültesi bulunan üniversite Rektörlükleri,
www.osym.gov.tr (*)
|
Polis Akademisi
Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınavı
|
14.09.2008
|
21.07.2008
29.07.2008
|
30 YTL
|
Yükseköğretim Kurulu
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2008-STS-1. Aşama)
|
20.09.2008
|
|
YÖK Denklik Bürosu
|
Kamu Personel Seçme Sınavı (2008-KPSS-Önlisans-Ortaöğretim)
|
21.09.2008
|
26.05.2008
27.06.2008
|
ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri,
Ortaöğretim Kurumları,
www.osym.gov.tr (*)
35 YTL
|
Adalet Bakanlığı
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı
|
11.10.2008
|
04.08.2008
22.08.2008
|
Adalet Bakanlığı
50 YTL
|
Üniversitelerarası Kurul
Yabancı Dil Sınavı (2008-ÜDS Ekim Dönemi)
|
12.10.2008
|
|
Üniversite Rektörlükleri,
www.osym.gov.tr (*)
|
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2008-YDUS Ekim Dönemi)
|
19.10.2008
|
|
Tıp Fakültesi bulunan üniversite Rektörlükleri,
www.osym.gov.tr (*)
|
Sayıştay Başkanlığı
Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (1. Aşama)
|
19.10.2008
|
14.07.2008 22.08.2008
|
Sayıştay Başkanlığı
50 YTL
|
İçişleri Bakanlığı
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı
|
26.10.2008
|
25.08.2008
05.09.2008
|
İçişleri Bakanlığı
50 YTL
|
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
Ortopedi ve Travmatoloji Yeterlik Sınavı (2008-TOTBİD)
|
26.10.2008
|
|
TOTBİD
125 YTL
|
Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları
Üroloji Yeterlik Sınavı (2008-TÜYK)
|
26.10.2008
|
|
TÜYK
125 YTL
|
Türk Nöroşirurji Derneği
Nöroşirurji Yeterlik Sınavı (2008-TND)
|
26.10.2008
|
|
TND
125 YTL
|
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Sınavı (2008-TROD)
|
26.10.2008
|
|
TROD
125 YTL
|
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2008-KPDS Kasım Dönemi)
|
02.11.2008
|
|
Üniversite Rektörlükleri,
www.osym.gov.tr (*)
|
Maliye Bakanlığı
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı
|
09.11.2008
|
|
Maliye Bakanlığı
60 YTL
|
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2008-ALES Sonbahar Dönemi)
|
16.11.2008
|
|
Üniversite Rektörlükleri,
www.osym.gov.tr (*)
|
Sayıştay Başkanlığı
Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2. Aşama)
|
22.11.2008
23.11.2008
|
|
Sayıştay Başkanlığı
|
Yükseköğretim Kurulu
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2008-STS-2. Aşama)
|
23.11.2008
|
|
YÖK Denklik Bürosu
|
Adalet Bakanlığı
İdari Yargı Hakim Adaylığı Seçme Sınavı
|
30.11.2008
|
15.09.2008
10.10.2008
|
Adalet Bakanlığı
50 YTL
|
Adalet Bakanlığı
Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Seçme Sınavı
|
20.12.2008
|
13.10.2008
31.10.2008
|
Adalet Bakanlığı
50 YTL