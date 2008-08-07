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Yaşam

2008 ÖSYM sınav takvimi

07 Ağustos 2008 03:00

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
2008 Yılı Sınav Takvimi 

Sınav
Tarihi

Başvuru
Süresi

Başvuru Yerleri

Sınav Ücreti

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2008-TUS Eylül Dönemi)

13.09.2008
14.09.2008

Tıp Fakültesi bulunan üniversite Rektörlükleri,
www.osym.gov.tr (*)

Polis Akademisi
Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınavı

14.09.2008

21.07.2008
29.07.2008

30 YTL

Yükseköğretim Kurulu
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2008-STS-1. Aşama)

20.09.2008

YÖK Denklik Bürosu

Kamu Personel Seçme Sınavı (2008-KPSS-Önlisans-Ortaöğretim)

21.09.2008

26.05.2008
27.06.2008

ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri,
Ortaöğretim Kurumları,
www.osym.gov.tr (*)

35 YTL

Adalet Bakanlığı
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı

11.10.2008

04.08.2008
22.08.2008

Adalet Bakanlığı

50 YTL

Üniversitelerarası Kurul
Yabancı Dil Sınavı (2008-ÜDS Ekim Dönemi)

12.10.2008

Üniversite Rektörlükleri,
www.osym.gov.tr (*)

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2008-YDUS Ekim Dönemi)

19.10.2008

Tıp Fakültesi bulunan üniversite Rektörlükleri,
www.osym.gov.tr (*)

Sayıştay Başkanlığı
Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (1. Aşama)

19.10.2008

14.07.2008 22.08.2008

Sayıştay Başkanlığı

50 YTL

İçişleri Bakanlığı
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı

26.10.2008

25.08.2008
05.09.2008

İçişleri Bakanlığı

50 YTL

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
Ortopedi ve Travmatoloji Yeterlik Sınavı (2008-TOTBİD)

26.10.2008

TOTBİD

125 YTL

Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları
Üroloji Yeterlik Sınavı (2008-TÜYK)

26.10.2008

TÜYK

125 YTL

Türk Nöroşirurji Derneği
Nöroşirurji Yeterlik Sınavı (2008-TND)

26.10.2008

TND

125 YTL

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Sınavı (2008-TROD)

26.10.2008

TROD

125 YTL

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2008-KPDS Kasım Dönemi)

02.11.2008

Üniversite Rektörlükleri,
www.osym.gov.tr (*)

Maliye Bakanlığı
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı

09.11.2008

Maliye Bakanlığı

60 YTL

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2008-ALES Sonbahar Dönemi)

16.11.2008

Üniversite Rektörlükleri,
www.osym.gov.tr (*)

Sayıştay Başkanlığı
Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2. Aşama)

22.11.2008
23.11.2008

Sayıştay Başkanlığı

Yükseköğretim Kurulu
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2008-STS-2. Aşama)

23.11.2008

YÖK Denklik Bürosu

Adalet Bakanlığı
İdari Yargı Hakim Adaylığı Seçme Sınavı

30.11.2008

15.09.2008
10.10.2008

Adalet Bakanlığı

50 YTL

Adalet Bakanlığı
Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Seçme Sınavı

20.12.2008

13.10.2008
31.10.2008

Adalet Bakanlığı

50 YTL

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