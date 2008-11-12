2008 model korsanlar

Korsanlar hâlâ ellerinde tuttukları gemi için 35 milyon dolar fidye istemiş, sonra 20 milyon dolara düşmüşlerdi.



Bir gemi daha kaçırdılar



Yemen’in Aden Körfezi’nde Türk gemisi ‘Yasa Neslihan’ı da kaçıran Somalili korsanlar, önceki gün bir Panama kargo gemisini daha kaçırdı. 21 kişilik mürettebatı bulunan ‘Stolt Strength’ gemisiyle henüz irtibat kurulamadı. Korsanların saldırısına uğrayan bir başka ticaret gemisi de, yardımına giden Hindistan savaş gemisi sayesinde kaçırılmaktan son anda kurtuldu.

