'2008 Medya Oscarları' sahiplerine verildi

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin (RTGD) geleneksel ''Medya Oscarları'' ödülleri sahiplerine verildi.



Bilkent Oteli'nde düzenlenen ödül törenine siyaset, medya ve sanat dünyasından önde gelen isimler katıldı.



RTGD Başkanı ve Tercüman Gazetesi yazarı Metin Özkan törende, başarılarının altında, ''ben değil, biz'' kavramının yattığını ifade etti.



Yaklaşık 36 yıldır ''Oscar'' adını kullanan bir dernek olduklarını anımsatan Özkan, derneğin önceki yöneticilerine de teşekkür etti.



Törende, ''Yılın Haber Kanalı Ödülü'' Habertürk Televizyonuna verilirken, ödülü Habertürk Genel Koordinatörü Erdoğan Aktaş aldı. Aktaş'a ödülünü TMBMM Başkanı Köksal Toptan verdi.



''Ödülü rahmetli Ufuk Güldemir'in görmesini dilerdim'' diyen Toptan, ödülün alınmasında Aktaş ve ekibinin önemli katkısı olduğunu ifade etti.



''Cengiz Polatkan'' adıyla verilen ''Yılın Habercileri'' ödülünü TGRT haber çalışanları aldı. TGRT Ankara Temsilcisi Murat Odabaş'a ödülünü Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan verdi.



''Yılın Spor Programı'' ödülü, sunuculuğunu Rıdvan Dilmen ve Güntekin Onay'ın yaptığı ve NTV'de yayımlanan ''Yüzde 100 Futbol'' programına verildi. Dilmen ve Onay adına ödülü, NTV kameramanı Bülent Uzun, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun elinden aldı.



''Yılın Sabah Programı'' ödülüne Star TV'de yayımlanan ''Arım Balım Peteğim'' programı layık görüldü. Petek Dinçöz'e ödülünü, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural verdi. Dinçöz, ''yolun başında biri olarak'' ödül almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



''Yılın Ana Haber Programı'' ödülü, ''Uğur Dündar'la Star Haber''e verildi. Ödülü, Star TV Ankara Temsilcisi Murat Çelik aldı. Çelik'e ödülü Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı verdi. Yazıcı, çalışan, üreten projelerin ödüllendirilmesinin önemine dikkati çekti.



''Yılın Yarışma Programı'' ödülünü ''Var mısın, Yok musun?'' programıyla Show TV'den Acun Ilıcalı aldı. Ödülünü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar Göksel'in elinden alan Ilıcalı, bu tür ödüllerin yeni projeler üretme konusunda kendilerini teşvik ettiğini söyledi.



Kanal D'den Esra Ceyhan, ''Yılın Kadın Programı'' ödülüne layık görülürken Ceyhan'a ödülünü ATO Başkanı Sinan Aygün verdi.



''Yılın Televizyon Dizisi'' ödülünü almaya hak kazanan Kanal D'de yayınlanan ''Yaprak Dökümü'' dizisi adına ödülü, dizinin başrol oyuncularından Halil Ergün ile Güven Hokka, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanverdi'den aldı. Ergün, ''öğrencilik ve mahpusluk'' günlerini geçirdiği Ankara'nın kendisini her zaman heyecanlandırdığını ifade etti.



''Yılın Şov Programı'' ödülü de TRT'de yayınlanan ''Komedi Dükkanı'' programı ile Tolga Çevik'e verildi. Rahatsızlığı dolayısıyla törene katılamayan Çevik'in ödülünü MHP Grup Başkan Vekil Mehmet Şandır'ın elinden TRT Ankara Televizyonu Müdürü Kürşat Özkök aldı. Şandır, ödül törenini sunan Erkan Tan'ın sorusu üzerine, programı ilgiyle izlediğini ve programın televizyona yeni bir hava getirdiğini söyledi.



''Yılın Erkek Oyuncusu'' ödülü, ''Elveda Rumeli'' dizisinden Erdal Özyağcılar'a verildi. Özyağcılar'ın ödülünü, kızı Zeynep Özyağcılar'a Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker verdi.



''Nursel Tekin Özel Ödülü'' adıyla verilen ''Yılın Yapımcı ve Yönetmeni'' ödülünü Said Bey Polat, MHP Genel Başkan Yardımcısı Metin Çobanoğlu'nun elinden aldı.



Powertürk adına ''Yılın Radyosu'' ödülü, Genel Koordinatör Dursun Güleryüz'e, MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı tarafından verildi.



''Yılın Yerel Televizyonu'' ödülünü almaya hak kazanan Kayseri Erciyes TV adına ödülü,kurum yöneticisi Mustafa Eraslan'a MHP Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı verdi.



Bünyesinde 11 çocuk kanalı bulunduran Digitürk, ''Yılın Eğitime Katkı'' ödülüne layık görüldü. Ödülü, kurum yöneticisi Süleyman Talaş, Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç'in elinden aldı. Genç'in, ''Tunceli'nin milletvekili olduğum için ilime buzdolabı, çamaşır makinesi ve mobilya verildi. O yüzden vatandaş oylarını bana versin'' şeklindeki sözleri törene katılanlar tarafından alkışlarla karşılandı.



ATV'de yayınlanan ''Avrupa Yakası'' programıyla ''Yılın Kadın Oyuncusu'' ödülüne layık görülen Binnur Kaya'nın ödülünü Babası Mustafa Kaya aldı. Kaya, ''Ödülü Avrupa Yakası adına, Gazanfer Özcan anısına alıyorum'' dedi.



Kaya'nın ödülünü Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şeref Malkoç verdi.



''Yılın Tartışma Programı'' ödülü CNN Türk'ten ''Tarafsız Bölge'' programıyla Ahmet Hakan'a verildi. Hakan'ın ödülünü CNN Türk Ankara Haber Müdürü Hande Fırat, RTGD Başkanı Metin Özkan'ın elinden aldı.



''Yılın Müzik Eğlence Programı'' ödülü de TRT'den ''Akşam Sefası'' ekibine verildi. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın verdiği ödülü, programın yapımcısı ve yönetmeni Samim Şenyüz, sanatçı Muazzez Abacı ile aldı. ''Akşam Sefası'' ekibi daha sonra bir konser verdi.



Ödüller, üniversitelerin iletişim fakültesi dekanları, basın yayın derneklerinin başkanları ve medya dünyasının önde gelen isimlerinin de bulunduğu jüri tarafından belirlenmişti.