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Dünya

2008 felaketler yılı oldu

2008, doğal felaketler yılı oldu. Şimdiden 230 binden fazla kişi felaketlerde hayatını kaybetti; ekonomik kayıp 5 milyar dolar

08 Ekim 2008 03:00

2008'in dünyada doğal felaketler yılı olduğu, şimdiye kadar 230 binden fazla kişinin felaketlerde hayatını kaybettiği bildirildi.

Foto Galeri - İke Kasırgası
Foto Galeri - Sinlaku Tayfunu


Cenevre'de açıklama yapan BM Doğal Felaketler Sorumlusu Salvano Briceno, "2008 şimdiden korkunç bir yıl oldu. Ölenlerin sayısı 2004'te Asya'daki tsunamide can verenlerin sayısını geçti" dedi.

BM yetkilisi, yılın ilk altı ayında 230 bine yakın insanın felaketlerde öldüğünü, 130 milyon kişinin felaketzede konumuna düştüğünü belirtti.

Bu yılın en büyük felaketi, Myanmar'ı vuran "Nargis" kasırgası oldu. Kasırga 138 bin can aldı. Çin'in Siçuan bölgesini yerle bir eden depremde de 87 bin kişi hayatını kaybetti. Hindistan'daki seller ve Karayiplerdeki kasırgalar da yıl başından bu yana can kaybını artıran faktörler oldu.

BM verilerine göre, ilk altı ay sonunda felaketlerin yol açtığı ekonomik kayıp 35 milyar doları geçti.

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