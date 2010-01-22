2006'da kurulan birlik Balyoz planında nasıl yer aldı?

T24- Taraf gazetesinin 'darbe planı' olarak yayımladığı Balyoz Güvenlik Harekatı Planı'nda imzası bulunduğu iddia edilen Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın, planla ilgili soru işaretlerini yakın çevresiyle paylaştığı belirtiliyor. Doğan'ın, 2006 yılında kurulan Türkiye Gençlik Birliği adlı oluşumun, 2002'de hazırlanan planda yer almasını daha önce söylediği “kopyala yapıştır”dayanaklarından birisi olarak olarak gösterdiği söyleniyor.







2002'de hazırlandığı duyurulan Balyoz Güvenlik Harekatı Planı Maksat, Düşman durumu ve Dost durumu başlıklı bölümlerden oluşuyor. Bu başlıklarda harekatın, amacı, kimlere karşı yapıldığı anlatılırken dost unsarlara da yer veriliyor. Planda Dost unsurlar başlığı altında sıralanan 3. maddede, plan çerçevesinde temas halinde bulunacak sivil toplum örgütlerinin isimleri buluyor. Madde şöyle:

(3)Her türlü olumsuz şartlara rağmen cumhuriyeti koruma ve kollamaya yönelik eylem ve planlamalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda;

(a)TSK bünyesindeki dost ve müzahir unsurlar dışında kalan, özellikle yüksek rütbeli personelin kontrol altında tutulmasına,

(b)TSK’nın her kademesine müzahir eleman temini konusunda referans uygulamasına (ÇYDD, ADD, Türkiye Gençlik Birliği vb.) devam edilerek azami koordinasyon sağlanmasına,

...

(d)TSK haricindeki dost unsurlar tarafından yapılacak ekonomik operasyonlar, basın yayın faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerinin yakından takip edilmesine ve gerektiğinde koordinasyonun sağlanmasına,

(e)Aleyhe yapılan her türlü propaganda ve yasal düzenleme girişimlerinde muhalefet partileri ile koordineli fikir ve eylem birliği içerisinde hareketler sergilenmesine devam edilecektir.







'Kopyala yapıştır iddiası'







Çetin Doğan'ın yakın çevresine planla ilgili kuşkularını anlatırken bu maddeyi örnek gösterdiği ve (b) fıkrasında adı geçen Türkiye Gençlik Birliği'nin 2006 yılında kurulmuş olmasına karşın 2002 sonu ve 2003 başında hazırlanan bu planda yer almasının mümkün olmadığını söylediği belirtiliyor.

Türkiye Gençlik Birliği





Son olarak adını Meclis'teki açılım görüşmelerinde bazı üyelerinin slogan atmasıyla duyaran birliğin kurulması kararı 19 Mayıs 2006 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde toplanan Türkiye Gençlik Kurultayı'nda alındı. Kurucularının çoğunun işçi partisi üyesi olması nedeniyle bazı kesimler tarafından işçi partisi gençlik kolları olarak lanse edilmesine karşın partiyle organik bir bağı olmayan birlik 42 üniversiteden 62 öğrenci kulübünün üyelerinden oluşuyor.





Doğan ne demişti?





Dönemin 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, planın Taraf gazetesinden yayımlanmasının ardından www.t24.com.tr için yaptığı ilk açıklamada, “iç tehdit olarak değerlendirilen bölücü ve irticai gelişmelerin EMASYA (emniyet ve asayiş) planları çerçevesinde elbette ele alındığını” ifade etmişti. Söz konusu plan ve senaryoların “Cumhuriyeti koruma ve kollama görevinin gereği olarak hazırlandığını” kaydeden Doğan, “işlenecek konular ve senaryoların önceden üst komutanlara bildirilmesinin esas olduğunu” vurgulamıştı.



