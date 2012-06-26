2005 yılında özürlülere yasayla verilen haklar geri alınıyor

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (AKMYK) üyesi, geçtiğimiz yasama döneminin görme engelli milletvekili Lokman Ayva, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen Torba Yasa'da özürlülerin kazanılmış haklarından geri adım atıldığı gerekçesiyle 550 milletvekiline bir mektup yazdı. Milletvekillerinden düzenlemenin geçmemesi için destek isteyen Ayva, “ Cezaevine dönüşmüş evlerimizde bir yıl daha kalmamız isteniyor" dedi.

2005 yılında TBMM'den geçen yasayla kamuya açık alanların, toplu taşım araçlarının özürlülere uygun hale getirilmesi için 7 yıllık süre tanındığına dikkat çeken Lokman Ayva, Torba Yasa'da bu uygulamadan vazgeçildiğini anlattı.

AKP Adana Milletvekili Şükrü Erdinç'in Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Torba Kanun görüşmelerinde verdiği öneriyle, kamuya ait binaların, çevrenin özürlülere göre düzenlemesinin önce 3 yıl, sonra da 1 yıla indirilerek uzatıldığını vurgulayan Ayva, "Adeta birer cezaevine dönüşmüş evlerimizde bizim birer yıl daha kalmamızın ertelenmesinden başka bir şey değildir" diye konuştu.

Torba Yasa'daki bu düzenlemeyi T24'e, 'insan haklarına aykırı' diye nitelendiren Ayva, “Özürlülerin hayata katılmaları engellenir" dedi. Ayva'nın 550 milletvekiline gönderdiği mektup şöyle:

Çok Kıymetli Milletvekilim;

Hem kişisel hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi manevi şahsiyeti itibarıyla misyonunuz olan İnsan hakları, adalet, tutarlılık, istikrar hususiyetlerinizden aldığım cüret ve cesaretle sanki en önemli bir mesele haline getirilmiş olan konuyu mahcubiyet içerisinde utanarak arz etmek durumunda kalıyorum.

'Açık alanlarda düzenleme erteleniyor'

2005 yılında Özürlüler Kanunu çıkarmış ve bir geçici maddeyle de kamuya açık fiziksel çevrenin ve toplu taşıma araçlarının özürlülerin de evden çıkıp işlerini görebilmeleri, hayata katılabilmeleri, eğitim görüp çalışabilmelerine imkân verecek şekilde düzenlenmesi için 7 sene süre vermiştik. Geçen hafta itibarıyla Plan Bütçe Komisyonu Torba Kanunu'nda Adana Milletvekilimiz Mehmet Şükrü Erdinç'in önerisiyle önce 3 yıl süreyle, sonra da güya bir başarı olarak 1 yıla indirilerek uzatılmasına karar verilmiştir. Bu kanunun görüşmeleri bu hafta itibarıyla başlayacaktır.

Konuya hâkimiyetinizden dolayı tekrarından bile hicap ettiğim adeta birer cezaevine dönüşmüş evlerimizden bizim birer yıl daha kalmamızın ertelenmesinden başka bir şey değildir. Temel insan hakları olan seyahat hürriyetimizi, eğitim hakkımızı, çalışma hakkımızı ve bilumumum haklarımızı uygunsuz kaldırımlar, toplu taşıma araçları, binalar ile kullanmamızın imkânsızlığı güneş kadar, özürsüz kardeşlerimizinki kadar aşikârdır.

'Mağduriyeti yapanın hakkı'

Mağdurun değil, mağduriyeti ortadan kaldırmayanın korunması adalet noktasından bir sorundur. Ne hazindir ki bunları Kanunu çıkararak bir vaatte bulunmuş olan Türkiye Büyük Millet Meclisimize yaptırmaya teşebbüs edilmektedir. İnsanı önceleyen yüzlerce kanunu hayata geçirmiş ve varlık nedeni ülkemizin ve insanımızın daha iyi noktaya gelmesi olan her bakımdan Büyük Meclisimizin ve siz değerli milletvekilimizin bu olumsuzlukları yapmasını beklemenin ancak Meclisimize ve size hakaretle eşdeğer olacağı bir hakikattir.

Ziyadesiyle zahmetli, zor, yoğun işleriniz arasında bu meseleyle vaktinizi işgalimizin affını talep ediyoruz. Size, ailenize, mahiyetinize sağlık, mutluluk, başarı dileklerimizle beraber hürmetlerimizi arz ederiz.