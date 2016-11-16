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2004'te Almanya'nın iade etmesiyle tutuklanan Metin Kaplan tahliye oldu

Kaplan, kanser hastalığı nedeniyle tahliye edildi

16 Kasım 2016 18:53

12 Ekim 2004´den beri cezaevinde bulunan Metin Kaplan, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle serbest bırakıldı. Sabah'ın haberine göre, tahliye kararı, doktorların Kaplan'ın cezaevinde dışında tedavi edilmesi yönündeki raporundan sonra verildi.  

Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan Metin Kaplan, tutuklanarak 2004 yılında Türkiye'ye iade edildi. 2008 yılında "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1952 Erzurum doğumlu olan Metin Kaplan ilk olarak 'Kara Ses' lakabıyla tanınan Cemalettin Kaplan öldükten sonra yerine geçerek adını duyurmuştu.

Anadolu Federe İslam Devlet adlı örgütün lideri olan Kaplan'ın halifeliğini ilan ettiği o dönem basında yer almıştı. Kaplan, hilafet devleti kurmak, cihad çağrısı yapmak gibi suçlardan yargılanmış, Türkiye'ye iade edilmişti. 

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