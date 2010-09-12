2004 yılında adı değişen hastene 2003'teki !planda' nasıl yer alır?

T24 - Çetin Doğan’ın kızı Pınar Rodrik Doğan, Balyoz Harekat Planı’ndaki çelişkilere bir yenisini ekledi. Doğan, 2003’te hazırlandığı iddia edilen planda yer alan “İstanbul İlinde Bulunan Özel Hastaneler” listesinde, 2 hastanenin 2004 yılı ve sonrasındaki isimlerinin kullanıldığını öne sürdü.



Emekli 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın kızı Pınar Rodrik Doğan, altında babasının imzası olduğu ve 5-7 Mart 2003 tarihinde hazırlandığı iddia edilen Balyoz Harekat Planı’nın, 28 Haziran 2008’den sonra yazıldığını öne sürdü. Soruşturmanın başından beri dosyadaki birçok belgenin izini süren Doğan, bu iddiasına kanıt olarak ise Balyoz iddianamesinin eklerinde yer alan 11 nolu CD’deki “İstanbul İlinde Bulunan Özel Hastaneler” ekindeki 2 hastanenin ismini gösterdi.

‘Bu plan düzmece’



Doğan’a göre listede bu iki hastanenin 2004 yılından sonra değiştirilen isimleri geçiyor. İşte Pınar Doğan’ın iddiaları: “Plandaki listede yer alan Avrupa Şafak Hastanesi’ne bu isim 15 Aralık 2004 tarihinde verildi. Nasıl oluyor da 2003 yılında hazırlandığı iddia edilen bir planda hastaneden 2004’te verilen bir isimle bahsediliyor. Listede yer alan bir diğer hastane de Medical Park Sultangazi Hastanesi. Hastanenin daha önceki ismi Sultan Hastanesi. Kurum, 28 Haziran 2008 tarihinde Medical Park grubuna geçince adı değişiyor. Bu kanıt ve belgelerden de anlaşıldığı gibi ‘Balyoz Harekat Planı’ gerçek değildir ve 2008 Haziran ayından sonra kurgulanmış ve piyasaya sürülmüştür.”



