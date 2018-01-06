"2002'deki tablo yeniden ortaya çıkabilir, Meclis'e yalnızca AKP ve CHP girebilir”

Uyum düzenlemeleri kapsamında seçim sistemi değişikliği ve seçim ittifakı üzerine çalışma yapma kararı alan AKP, “mevcut sistemin aynen korunması, daraltılmış bölge ve dar bölge”nin getirilmesi durumunda partinin durumunun ne olacağını araştırıyor. 5’li daraltılmış bölge ve 600 milletvekili dikkate alınarak yapılan simülasyonlarda, AKP’nin vekil sayısı yüzde 10 artarak 350’lere ulaşırken, MHP’nin vekil sayısının mevcut sistemin gerisinde kaldığı ifade ediliyor. Bazı parti yöneticileri anketlerde HDP'nin baraj altında görüldüğünü ifade ederken, "2002’deki tablonun yeniden ortaya çıkabileceği, Meclis'e yalnızca AKP ve CHP girebileceğini" görüşünü dile getiriyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre komisyon, henüz çalışmalarına başlamazken olası bir düzenlemenin TBMM gündemine gelmesinin 2019 yılını bulacağı belirtiliyor. Parti içinde bir görüş ise, başkanlık sisteminin henüz uygulaması görülmeden seçim sisteminde bir değişiklik yapılmasına gerek olmadığı, seçim sistemi, baraj ve ittifak gibi konuların kasım 2019’da yapılacak seçimlerin sonrasında değerlendirilmesi üzerinde yoğunlaşıyor. AKP yönetiminin, komisyon çalışmalarına altyapı oluşturabilmek için vekil sayısının 600’e çıkarılmasını dikkate alarak mevcut sistem ve daraltılmış bölge sistemiyle ilgili olarak partinin durumunun ne olacağına ilişkin simülasyon çalışmaları yaptığı aktarıldı.

1 Kasım seçimlerindeki sonuçlar baz alınararak mevcut sisteme göre yapılan simülasyonlarda, yeni getirilen 50 milletvekilinden 29’unu AKP, 5’ini ise MHP alıyor. 5’li daralmış bölgeye göre yapılan simülasyonlarda ise en çok AKP’nin vekil sayısı artıyor. Bu sisteme göre AKP’nin vekil sayısı yüzde 10 artarak 350’lere ulaşıyor. Bu simülasyonda dikkat çeken en önemli konu ise MHP’nin konumu. Mevcut sistemde yeni 50 vekilden 5’ini alabilecek konumda olan MHP’nin, 5’li daraltılmış bölgede vekil sayısı bugünkünün bile gerisine düşüyor. AKP’de, daraltılmış bölge üzerinde çalışma yapılsa bile seçime mevcut sistemle gidileceği tahminleri yapılıyor.

2002 benzeri tablo

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ittifakla ilgili açıklamalarına sıcak mesaj vermesine karşın MHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağı konusunda net bir açıklama yapmak yerine, konunun liderler düzeyinde değerlendirileceğini söylemekle yetiniyor. Bazı parti yöneticileri ise “MHP ile ittifak yaparsak Meral Akşener barajı geçer. Yapmazsak ikisi de baraj altında kalır. Anketlerde HDP de baraj altında gözüküyor. 2002’deki tablo yeniden ortaya çıkabilir, Meclis’e yalnızca AKP ve CHP girebilir” görüşünü dile getiriyor.