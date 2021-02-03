2002'de "Eşcinsellerin yasal güvence altına alınmaları şart" diyen Erdoğan, "LGBT, yok böyle bir şey, bu ülke millidir" dedi

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2002 seçimlerinden önce "Eşcinsellerin yasal güvence altına alınması şart" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresinde yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Melih Bulu' eylemleri üzerinden öğrencilere yüklenerek, "LGBT, yok böyle bir şey, bu ülke millidir, manevidir ve bu değerlerle geleceğe yürümektedir" dedi.

Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan ve onlarca öğrencinin gözaltına alındığı protestolara ilişkin konuşurken, LGBTİ+'ları da hedef aldı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençlerimiz ülkemizin gerçek manada, milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Zira siz öğrenci misiniz? Yoksa siz rektörün odasını basmaya, orayı işgale kalkışan terörist misiniz? Bu ülke teröristlerin hakim olduğu bir ülke olmayacak, buna da asla fırsat vermeyeceğiz. Gereği neyse yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. LGBT, yok böyle bir şey, bu ülke millidir, manevidir ve bu değerlerle geleceğe yürümektedir.

Bizim gençlerimiz polisine saldıran değil kendisine gelenlerin kendisinde hayat bulduğu gençliktir. Yok LGBT’ci yok şucu yok bucu değil, polisine saldıran değil tam aksine tüm polisiyle el ele dimdik yola devam eden gençlik."

TIKLAYIN - Erdoğan'dan Boğaziçili öğrencilere: Siz talebe misiniz, rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz?

2002 seçimlerinden önce "Yasal güvence şart" demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 seçimleri öncesinde katıldığı Genç Bakış programında, "Gay ve eşcinsel vatandaşlarımıza bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi haklar tanımayı düşünüyor mu? Kişisel olarak ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Bir defa eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde bir defa yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı TV ekranlarında onların da muhatap oldukları muameleleri insani bulmuyorum" diye yanıt vermişti.

Onur Haftası'nda da hedef almıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl Onur Haftası'nda da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından LGBTİ+'ları hedef alarak şunları söylemişti:

"Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır.