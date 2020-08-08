2001 krizinde yazar kasa fırlatan esnaf: Derdini anlatan insanlara sahip çıkan bir devlet anlayışı vardı, ancak bugün öyle değil

2001’deki ekonomik kriz nedeniyle dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in önüne yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, “Ülkenin ekonomisi şu an ağlanacak halde. Artık emekliyim. Esnaf olsam tepkimi koyardım” dedi.

Sözcü'den Bülent Pişkin imzalı habere göre, Bülent Ecevit'e yazar kasa fırlatarak ülkenin ekonomisini protesto eden Çakmak, "Ülkenin ekonomisini görünce çok üzülüyorum. Ekonomi düzgün yönetilmiyor. Ancak kimse sesini çıkaramıyor. Ya gerçekten mağdur değiller ya da korkuyorlar. Tarih boyunca böyle bir esnaf hareketi sadece 2001 yılında oldu. Ancak bugün insanlar korkuyor, hükûmete laf edemiyor. Çünkü sağcılara FETÖ, solculara PKK damgası vuruluyor. İnsanlar bu damgayı yemek istemiyor" diye konuştu.

Ahmet Çakmak, “Eylemi yaptıktan sonra bütün herkes yardım etmek istedi. Bülent Ecevit'in iyiliğinden başka bir şey görmedim. MHP'li Mehmet Şandır ne ihtiyacımız varsa gönderiyordu. Eylemi yaptıktan sonra bütün herkes yardım etmek istedi. Bülent Ecevit'in iyiliğinden başka bir şey görmedim. MHP'li Mehmet Şandır ne ihtiyacımız varsa gönderiyordu. O günlerde derdini anlatan insanlara sahip çıkan bir devlet anlayışı vardı. Ancak bugün öyle değil” dedi.. Ancak bugün öyle değil” ifadelerini kullandı.

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