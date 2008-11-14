200 yıllık kiliseyi çalıp götürdüler

Rusya'da hırsızlar bir köyden 200 yıllık kilise binasını çaldı. Rus Ortodoks Kilisesi yetkilileri, Komarova köyü yakınlarında 1809'da inşa edilen kilisenin Temmuz ayında eksiksiz bir şekilde tam olduğunu, ancak ekim başında hırsızların, duvarlarına varıncaya kadar binayı parça parça söküp götürdüğünü belirtti.



Sapa bir yerde bulunan kilise kullanılmadığı için durumun hemen fark edilmediğini kaydeden yetkililer, eskiden okul olan, sonradan kiliseye dönüştürülen 2 katlı binadan geriye binanın temelleriyle duvarlarının bir kısmının kaldığını söyledi.



Yerel savcılığın durumdan haberdar edildiğini anlatan yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Rusya'nın kırsal bölgelerindeki kiliseler sık sık hırsızların hedefi oluyor.