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Dünya

200 Taliban militanı beyaz bayrak ve motosikletle gelip teslim oldu

"Silahla bir yere varamayacağımızı anladık"

02 Nisan 2017 16:08

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 200 Taliban militanı beyaz bayrakla gelip silah bırakarak hükümete teslim oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, militanların teslim olma törenine Belh Milletvekili Alem Han Azadi, Belh İl Şura Başkanı Muhammad Afzal Hadid, Belh İstihbarat Başkanı İbadullah İbad ve Belh Emniyet Müdürü Sayed Kemal Sadat katıldı.

Törende konuşan Milletvekili Azadi, militanların silah bırakmasıyla bölgede istikrarın sağlanacağını ve halkın huzur içinde yaşayacağını söyledi.

Belh İl Şura Başkanı Hadid de kimsenin çatışma yoluyla amacına ulaşamayacağını vurguladı.

Ülkede yıllardır devam eden savaştan herkesin bıktığını ifade eden Hadid, halkın barışa çok ihtiyacının olduğunu belirtti.

Teslim olan militanların komutanı Han Muhammed Çirik de “Silahla bir yere varamayacağımızı anladık. Bu nedenle silahlarımızı bırakarak teslim olduk. Artık devletle yan yana teröristlere karşı mücadele vereceğiz.” dedi.

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AfganistanBelh vilayetiTaliban

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