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200 milyon liralık boşanma davası sonuçlandı

Feryal Gülman ve Kemal Gülman boşandı

26 Haziran 2015 10:13

Feryal Gülman’ın eşi Kemal Gülman’a iki yıl önce açtığı 200 milyon liralık boşanma davası sonuçlandı. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, Gülman’ın tazminat isteğini ise reddetti.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, Gülman Grup’un patronu Kemal Gülman’la 21 yıllık eşi Feryal Gülman, iki yıl önce açtıkları boşanma davası önceki gün sonuca bağlandı. İstanbul Aile Mahkemesi’ndeki davanın karar duruşmasına Kemal Gülman ile Feryal Gülman’ın avukatları katıldı. Feryal Gülman’ın eşinin kendisini 22 yaşındaki bir genç kızla aldattığı iddiasını kabul görmediği mahkemede, Gülman’ın 200 milyon liralık tazminat isteği geri çevrildi. Mahkemede, Kemal Gülman’ın 500 bin liralık “kötü muamele” nedeniyle eşine açtığı tazminat istemli boşanma davası da kabul görmedi. Çiftin “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” uyarınca boşanmalarına karar veren mahkeme, ayrıca Feryal Gülman’ın talep ettiği aylık 200 bin lira yoksulluk nafakasını da reddetti.

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