-200 milyon kişi uyuşturucu kullanıyor PARİS (A.A) - 05.01.2012 - Dünyada yaklaşık 200 milyon uyuşturucu madde kullanıcısı bulunduğu tahmin ediliyor. Avustralya'da yapılan ve İngiliz tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan araştırmaya göre, 15 ila 64 yaşındaki 20 kişiden biri uyuşturucu madde kullanıcısı. Tahminlere göre, esrar kullananların sayısı 125 ila 203 milyon, amfetamin kullananların sayısı 14 ila 56 milyon, kokain kullananların sayısı 14 ila 21 milyon ve eroin ile morfin kullananların sayısı ise 12 ila 21 milyon. Araştırmacılar, esrar kullanımının pek az ölüme sebebiyet verdiğinin altını çizerek, esrarın en zararlı etkisinin bağımlılık, psikotik ve ruhsal bozukluklara yol açabilmesi olduğunu kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) son verilerine göre de 2004 yılında sadışı uyuşturucu madde kullanımından 250 bin kişi ölürken, alkolden 2,25 milyon kişi ve sigaradan 5,1 milyon kişi hayatını kaybetti. Ekstazi, LSD ve aşırı ilaç ile anabolik stereoid kullanımı araştırmaya dahil edilmedi.