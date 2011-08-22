200 milyon dolarlık yatırım askıda!

T24- Suriye ile Türkiye arasında, bu ülkedeki sert askeri müdahalenin ardından tırmanan gerginlik Türk girişimcisinin gözünü korkuttu. Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, Suriye'de son zamanlarda yaşanan iç karışıklıklar bu korkunun nedeni oldu.



Son haftalarda Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar ve bu ülke ile giderek tırmanan gerginlik vizelerin kalkması sonrası bu ülkeyi Anadolu’nun bir parçası gibi görüp yatırımlarını artıran Türk girişimcilerin sert fren yapmasına neden oldu. Suriye’yi önce Halep ve Şam mağazalarıyla yoklayan, satışlardan memnun kalınca da üretim ya da ambalajlama gibi tesisler açma kararı alan birçok firma bekle gör politikası uygulamaya karar verince orada faaliyet gösteren yatırımcıların askıya aldığı yatırım miktarı 200 milyon dolara yaklaştı.

Şimdilik durdurulan en büyük yatırım ise Erman Ilıcak’a ait Rönesans’ın Suriyeli 70 işadamından oluşan ortaklarıyla yapmayı planladığı AVM projesi oldu. Rönesans 150 milyon dolarlık, içinde AVM’nin yanı sıra 7 tane de otel barındıran bu projeyle 70’e yakın Türk markasını Suriye’ye taşıyacaktı.





Mağaza da kapı duvar



Olaylardan dolayı Doğtaş, Suriye’deki 5 mağazasına 2 aydır kilit vurduğunu söylerken, Penti bir mağazasını kapattı. Diğer mağazası ile bir gün açık bir gün kapalı devam ediyor. Avva iki mağazasını birer haftaya yakın süre kapatırken Wenice Kids CEO’su Oktay Özdemir, “Şimdilik kapatmadık. Ama satışlar yüzde 30-40 düştü. Yeni mağaza açma planlarımızı beklemeye aldık. Ambalaj tesisi düşünüyorduk. Onu da bekleteceğiz” diyor. Gerginlik sadece Suriye’deki Türk yatırımcıyı etkilemedi. Suriye sınırına yakın illerdeki yatırımcılar da düşen ticaretten nasibini aldı. Gaziantep’te Suriyelilerden büyük ilgi gören Sanko Park’a gelen Suriyeli sayısının azaldığını ifade eden Sanko Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “Suriye’den gelen sayısında yüzde 60 düşüş var. Ama işlerimiz Türklerin ilgisiyle devam ediyor. Çok büyük bir etkilenme henüz yok. Aşılacağını düşünüyoruz. Valiz ticaretiyle birlikte toplam ticarette Ocak ayından bu yana yüzde 30 düşüş gözleniyor” diye konuştu





Maç ilişkileri geliştirmişti





Suriye ile vizenin kalkmasından önce ilişkilerin gelişmesinde Fenerbahçe’nin Halep Stadı’nın açılışında oynadığı dostluk maçı etkili olmuştu. Maç için gidenler ülkeye vizesiz giriş yapmış, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı maçta Fenerbahçe oldukça iyi karşılanmıştı. Süreç içinde Suriye’de oldukça prestiji olan Türk markalar da beklediği başarıyı yakaladı. Hatta birçoğunun cirosu Türkiye’deki ortalama bir mağazanın iki katını yakaladı. Ama çıkan olaylar ürkütünce satışları yarı yarıya düşen Türk yatırımcı gelişimi izlemek için çareyi beklemekte buldu.





Sureyelilerin sayısı giderek azılıyor





Ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısı azalıyor. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugüne kadar Türkiye'ye gelen 16 bin 561 Suriyeliden 9 bin 674'ü ülkesine döndüğünü açıkladı. Dün itibarıyla Türkiye'de 6 bin 887 Suriyeli bulunuyor. Son iki gün içinde Türkiye'ye 26 Suriyeli gelirken, 102 Suriyeli de ülkesine döndü. Suriye'deki iç karışıklık Türkiye'ye alışverişe gelen müşteriyi de vurdu. Prime Mall İskenderun'a hafta sonları günde 3 bin Suriyeli geldiğini belirtten Prime Development CEO'su Artuğ Çetin, olaylardan sonra bu rakamın yüzde 90'lık düşüşle 300-500'e gerilediğini söyledi.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, Suriye'de son zamanlarda yaşanan iç karışıklıklar bu korkunun nedeni oldu.

Son haftalarda Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar ve bu ülke ile giderek tırmanan gerginlik vizelerin kalkması sonrası bu ülkeyi Anadolu’nun bir parçası gibi görüp yatırımlarını artıran Türk girişimcilerin sert fren yapmasına neden oldu. Suriye’yi önce Halep ve Şam mağazalarıyla yoklayan, satışlardan memnun kalınca da üretim ya da ambalajlama gibi tesisler açma kararı alan birçok firma bekle gör politikası uygulamaya karar verince orada faaliyet gösteren yatırımcıların askıya aldığı yatırım miktarı 200 milyon dolara yaklaştı.

Şimdilik durdurulan en büyük yatırım ise Erman Ilıcak’a ait Rönesans’ın Suriyeli 70 işadamından oluşan ortaklarıyla yapmayı planladığı AVM projesi oldu. Rönesans 150 milyon dolarlık, içinde AVM’nin yanı sıra 7 tane de otel barındıran bu projeyle 70’e yakın Türk markasını Suriye’ye taşıyacaktı.





