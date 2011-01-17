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'200 bant kaydını polise veriyoruz'

Polat, 'Galatasaray camiasından olduğunu düşünmediğimiz bazı insanlar protesto etti. ' dedi

17 Ocak 2011 02:00

T24 - Adnan Polat, 'Başbakan, bize tüm samimiyetiyle yaklaştı. Biz de tüm samimiyetimizle kendisini ağırlamak istedik. Muhteşem bir düğün gecesine bazıları leke düşürdü' dedi 

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’nın açılışında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a bazı taraftarlarca yapılan protestodan dolayı büyük üzüntü içinde olduklarını söyledi. Yaşananlar nedeniyle Türk Telekom Arena’da olağanüstü yönetim kurulu toplantısı yapılırken, yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından, tüm yönetim kurulu üyelerinin katıldığı basın toplantısı düzenlendi. Polat, “Sayın Başbakan, hak etmediği bir olaya maruz kaldı” derken şu görüşleri ortaya koydu: 

200 bant kaydını polise veriyoruz

Görüntüler incelenecek

“Bazı kendini bilmeyen, Galatasaraylı olduğundan şüphe ettiğimiz, Galatasaray camiasından olduğunu düşünmediğimiz bazı insanlar protesto etti. Biz samimi olarak çok üzüldük. Başbakan, burayı açmak için canı gönülden hizmet verdi. Bize tüm samimiyetiyle yaklaştı. Biz de tüm samimiyetimizle kendisini ağırlamak istedik. Muhteşem bir düğün gecesine bazıları leke düşürdü.”

Protesto yapan kişilere, “Bunlar Galatasaray camiasının içinden olan insanlar değildir. Bunlar milyonlarca Galatasaray taraftarının üyesi değillerdir” sözleriyle tepki gösteren Adnan Polat, “Kendilerini Galatasaraylı kabul etmiyoruz. Elimizde 200 stat, 40 polis  kamerasının görüntüleri var. İncelemelerini emniyetle birlikte yapacağız ve bu insanları stadımıza sokmayacağız. Burada, ailelerin rahatlıkla gelip, günlerini geçirecekleri bir ortam yaratma isteği içindeyiz. Bozulmasına müsamaha etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.


Başbakan’a müteşekkiriz 

Adnan Polat şöyle devam etti:
“Sayın Başbakanımız, ilk günden itibaren hep bizimle birlikte oldu. Birebir takip edip, çıkan sorunları anında çözdü, olası problemler için de  tedbirler aldırdı. Tüm bürokrasiyi harekete geçirip, açılışa kadar çalışmaları takip etti. En son olarak da dün davetimizi kabul edip buraya teşrif etti.

Sayın Başbakan hep bizimle birlikte oldu. Kendisine müteşekkiriz. Hem Türk sporuna, hem Galatasaray’a muhteşem bir eser armağan etti.”



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