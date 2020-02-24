20 yıllık geleneğin bozulduğu derbinin ardından Fenerbahçe soyunma odasında ne oldu; Ersun Yanal istifa etti mi?
24 Şubat 2020 07:38
Fenerbahçe'nin 20 yıl sonra ezeli rakibi Galatasaray'a Kadıköy'de kaybetmesi ve ligde zirve yarışından kopması kulüpte krize sebep oldu.
Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre maç sonrası protokol tribününde çıkan arbedenin ardından Başkan Ali Koç, soluğu soyunma odasında aldı. Fenerbahçe Başkanı, sarı-lacivertli yöneticiler ile birlikte toplantı yaparak futbolculardan hesap sordu, Ersun Yanal’ın durumu da masaya yatırıldı.
Hakkında istifa iddiaları ortaya atılan Yanal’ın, Koç’a “Sıkıntınız varsa beni feda edin” dediği öğrenildi.
Başkan Koç'un ise Yanal’a “Hayır! Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz” yanıtını verdiği öğrenildi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın hemen ardından Yanal’ı istifaya davet etti. Kanarya’nın hocası, karşılaşmanın ardından hakkında çıkan istifa haberlerine de “Söz konusu değil” diyerek yanıtladı.
Ancak deneyimli teknik adam, Başkan Ali Koç ve yöneticilerle yaptığı toplantının ardından sessiz sedasız stattan ayrıldı.
Yönetim ile Yanal’ın bugün de bir araya gelmesi bekleniyor.