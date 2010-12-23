20 yıllık çeteyi çökerten muhbir tutuklandı

T24 - Adliye mezat salonlarındaki ihalelerde yaklaşık 20 yıldır yürüttükleri faaliyetlerle haksız kazanç elde eden çete, “Ajan polisler” sayesinde çökertildi. Çetenin sonunu, Nevin Karakütük’ün yaptığı suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma getirdi. Ancak ihbarıyla çetenin çökertilmesini sağlayan Karakütük, “suç örgütü yöneticisi olmak ve ihaleye fesat karıştırmak” suçlamasıyla tutuklandı. Sorgu tutanaklarına göre Karakütük, 24 Eylül 2009’da, mezat salonlarındaki ihalelere zorla sokulmadığını iddia ederek, suç duyurusunda bulununca, geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla çetenin içine “Ajan polisler” yerleştirildi. Yeterli delil toplandığında ise polisin, “Kelepir” adını verdiği operasyon yapıldı.



Operasyonda, 40 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 6’sı emniyet sorgusundan sonra serbest bırakılırken, 34 kişi adliyeye sevk edildi. Savcının tutuklanmasını istediği 18 kişiden, Karakütük dahil, 10’u tutuklandı. Karakütük’ün tutuklanmasına, soruşturma konusu suçları işledikleri konusunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular, gerekçe gösterildi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





Kadın başına mücadele



Şikayetçi iken şüpheli sıfatıyla hakim karşısına çıkan Karakütük, suçlamaları reddetti. İhalelere sokulmadığı, bu konuda hakaretlere ve tehditlere maruz kaldığını öne süren Karakütük, savunmasında şunları söyledi: “Bu olaylar nedeniyle benim müşteki sıfatıyla bulunmam gerekirdi. Benim, herhangi bir ihaleye fesat karıştırmak gibi bir eylemim olmamıştır. Benim herhangi bir ihaleye fesat karıştırmak gibi bir durumum olsaydı ihalenin feshine giderek, kaybettiğim davalar nedeniyle yüzde 10 para cezası vermem sözkonusu olmazdı. Tek bir suçum vardır, sözkonusu kişileri ihbar etmektir. Kadın başıma mücadele etmekteyim, suçsuzum.” Karakütük’ün adliyede çok sayıda dosyası da bulunuyor. Eski hemşire olan Karakütük, mesleğinden ihraç edildi, buna rağmen özel bir poliklinikte çalışmasını sürdürdü. Karakütük hakkında, yalan beyan, vergi usul kanununa muhalefet” gibi suçlardan 30’un üzerinde soruşturma açıldı.





Köstebek polis Meclis’e atandı



Mezat çetesine bilgi sızdırdığı iddia edilen polis memuru E.A., karakola sürüldü. Bunun üzerine devreye giren çete üyesi, polisin Meclis’e koruma olarak atanmasını sağladı. Soruşturmayı yürüten diğer ajan polisler, çete lideri olduğu iddia edilen H.G. ile polis E.A hakkında yaptıkları sohbeti de gizli kamera ile kaydetti. Kayıtlara göre çete lideri, olayı şöyle anlatıyor: “Açmışlar seyrediyorlar, bir de hemşerim vardı orada çalışan, yanıma geliyor diye çocuğu oradan görevden aldılar, karakola verdiler. Ben de gittim onu karakoldan aldım. Madem bizim yüzümüzden olmuş, Meclis’e tanıdık bir milletvekilinin yanına verdik. Sivil çalışıyor şimdi daha da rahat.”





