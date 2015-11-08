20 yıldır kayıp olan İspanyol, İtalya'da ormanda bulundu

Yaklaşık 20 yıl önce evden kaçan ve öldü sanılan bir İspanyol, İtalya'daki bir ormanın derinliklerinde yaşarken bulundu.

BBC’den Övgü Pınar’ın haberine göre, 1996'da 26 yaşındayken ağır bir depresyon geçiren Carlos Sanchez Ortiz De Salazar isimli adam, Sevilla'daki evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Ailesinin yıllarca tek bir haber alamadığı Sanchez Ortiz De Salazar, 2010'da mahkeme kararıyla resmi olarak ölü ilan edildi.

Ancak gerçek, geçen günlerde İtalya'nın Maremma bölgesinde ormanda mantar toplamaya çıkan iki kişi tarafından tesadüfen bulundu.

Mantar toplayıcıları, Scarlino kasabasında bir ormanın derinliklerinde çadırda yaşayan bir adamla karşılaştı. 20 yıldır insanlardan uzak bir şekilde, ormanda yaşadığını anlatan adam, "Ama şimdi beni bulduğunuz için buradan da kaçmam gerekiyor" dedi.

Ancak mantar toplayıcıları, adamın kimlik kartlarının fotoğrafını çekerek sosyal medya ve İspanya'daki kayıpları arayan iki örgüt sayesinde ailesine ulaşmayı başardı.

Penelope ve Sos Desaparecidos dernekleri, İtalya'da ormanda yaşayan adamın gerçekten de 1996'dan bu yana izine rastlanmayan Carlos Sanchez Ortiz De Salazar olduğunu teyit etti.

"Önemli olan hayatta olması"

Sanchez Ortiz De Salazar'ın ailesi de, oğullarını bulmak için geçen Cuma günü İspanya'dan İtalya'ya geldi.

Ancak Scarlino'daki ormanda yaptıkları ilk aramalarda oğullarının izine rastlayamadı. 68 yaşındaki baba Carlos ile 65 yaşındaki anne Assunta, oğullarını bulana kadar İtalya'da kalacaklarını söyledi.

Ölü sanılan oğullarından yıllar sonra haber almanın sevincini yaşayan anne-baba "Oğlumuz hayatta ve bizim için önemli olan da bu. Onun tercihine ve özgürlüğüne saygı göstereceğiz ama bir anlığına da olsa ona yeniden sarılana kadar buradan ayrılmayacağız" dedi.

Kayıp yakınları derneği Penelope'nin başkanı Avukat Antonio La Scala da, "Bu hikaye her nasıl biterse bitsin, en son ölen şeyin gerçekten de umut olduğunu gösteriyor. Carlos'un ailesi artık umut etmeye devam edebilir ve bence bu onlara verebileceğimiz en güzel hediye" diye konuştu.

Carlos Sanchez Ortiz De Salazar'ın bunca yıl nasıl hayatta kaldığı ise hala gizemini koruyor. Corriere della Sera'ya göre, kimileri adamı zaman zaman çöp bidonlarını karıştırırken gördüğünü söylüyor, kimileri ise ormanda yetiştirdiği bitkilerle beslendiğini iddia ediyor.