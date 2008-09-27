20 yıldır böyle olmamıştı

Teknik direktör Luis Aragones yönetiminde 2008-2009 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, sezonun ilk 5 haftaları itibarıyla performansında adeta 20 yıl geriye gitti.
Bu sezonki durumu göz önüne alındığında, Birinci Lig'de 1987-1988 sezonundan bu yana ilk 5 haftalar itibarıyla en kötü performansını ortaya koyan sarı-lacivertliler, 1987-1988 sezonunda olduğu gibi yine 5 maçı 3 yenilgiyle geride bıraktı.
1987-1988 sezonunda ilk 5 maçı 1'er galibiyet ve beraberlik, 3 de mağlubiyetle 4 puanla tamamlayan Fenerbahçe, 2008-2009 sezonunda Luis Aragones ile 5 maçı 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle 6 puanla geçti.
İlk kez 3 puanlı sistemin uygulanmaya başlandığı 1987-1988 sezonuna takımla başlayan teknik direktör Yılmaz Yücetürk, ilk 4 hafta alınan sonuçların ardından görevinden ayrılmıştı.
Fenerbahçe'nin 1987-1988 sezonundan bu yana ligde ilk 5 haftalar itibarıyla performansları şöyle:
|SEZON
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1987-1988
|5
|1
|1
|3
|3
|9
|4
|1988-1989
|5
|3
|2
|0
|12
|1
|11
|1989-1990
|5
|4
|0
|1
|10
|3
|12
|1990-1991
|5
|2
|2
|1
|9
|11
|8
|1991-1992
|5
|4
|0
|1
|14
|6
|12
|1992-1993
|5
|3
|0
|2
|14
|6
|9
|1993-1994
|5
|3
|2
|0
|12
|7
|11
|1994-1995
|5
|4
|0
|1
|14
|6
|12
|1995-1996
|5
|3
|2
|0
|11
|4
|11
|1996-1997
|5
|3
|0
|2
|13
|5
|9
|1997-1998
|5
|4
|0
|1
|11
|4
|12
|1998-1999
|5
|4
|1
|0
|16
|3
|13
|1999-2000
|5
|3
|2
|0
|11
|3
|11
|2000-2001
|5
|3
|0
|2
|11
|8
|9
|2001-2002
|5
|3
|1
|1
|11
|5
|10
|2002-2003
|5
|2
|2
|1
|6
|6
|8
|2003-2004
|5
|4
|0
|1
|13
|6
|12
|2004-2005
|5
|4
|1
|0
|13
|4
|13
|2005-2006
|5
|3
|2
|0
|11
|6
|11
|2006-2007
|5
|4
|0
|1
|15
|5
|12
|2007-2008
|5
|2
|2
|1
|5
|5
|8
|2008-2009
|5
|2
|0
|3
|7
|5
|6