T24 LogoT24 Logo
Spor

20 yıldır böyle olmamıştı

Teknik direktör Luis Aragones yönetiminde 2008-2009 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, sezonun ilk 5 haftaları itibarıyla performansında adeta 20 yıl geriye gitti.

27 Eylül 2008 03:00

 

Teknik direktör Luis Aragones yönetiminde 2008-2009 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, sezonun ilk 5 haftaları itibarıyla performansında adeta 20 yıl geriye gitti.

Bu sezonki durumu göz önüne alındığında, Birinci Lig'de 1987-1988 sezonundan bu yana ilk 5 haftalar itibarıyla en kötü performansını ortaya koyan sarı-lacivertliler, 1987-1988 sezonunda olduğu gibi yine 5 maçı 3 yenilgiyle geride bıraktı.

1987-1988 sezonunda ilk 5 maçı 1'er galibiyet ve beraberlik, 3 de mağlubiyetle 4 puanla tamamlayan Fenerbahçe, 2008-2009 sezonunda Luis Aragones ile 5 maçı 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle 6 puanla geçti.

İlk kez 3 puanlı sistemin uygulanmaya başlandığı 1987-1988 sezonuna takımla başlayan teknik direktör Yılmaz Yücetürk, ilk 4 hafta alınan sonuçların ardından görevinden ayrılmıştı.

Fenerbahçe'nin 1987-1988 sezonundan bu yana ligde ilk 5 haftalar itibarıyla performansları şöyle:
SEZON O G B M A Y P
1987-1988 5 1 1 3 3 9 4
1988-1989 5 3 2 0 12 1 11
1989-1990 5 4 0 1 10 3 12
1990-1991 5 2 2 1 9 11 8
1991-1992 5 4 0 1 14 6 12
1992-1993 5 3 0 2 14 6 9
1993-1994 5 3 2 0 12 7 11
1994-1995 5 4 0 1 14 6 12
1995-1996 5 3 2 0 11 4 11
1996-1997 5 3 0 2 13 5 9
1997-1998 5 4 0 1 11 4 12
1998-1999 5 4 1 0 16 3 13
1999-2000 5 3 2 0 11 3 11
2000-2001 5 3 0 2 11 8 9
2001-2002 5 3 1 1 11 5 10
2002-2003 5 2 2 1 6 6 8
2003-2004 5 4 0 1 13 6 12
2004-2005 5 4 1 0 13 4 13
2005-2006 5 3 2 0 11 6 11
2006-2007 5 4 0 1 15 5 12
2007-2008 5 2 2 1 5 5 8
2008-2009 5 2 0 3 7 5 6

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24