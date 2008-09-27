20 yıldır böyle olmamıştı

SEZON O G B M A Y P 1987-1988 5 1 1 3 3 9 4 1988-1989 5 3 2 0 12 1 11 1989-1990 5 4 0 1 10 3 12 1990-1991 5 2 2 1 9 11 8 1991-1992 5 4 0 1 14 6 12 1992-1993 5 3 0 2 14 6 9 1993-1994 5 3 2 0 12 7 11 1994-1995 5 4 0 1 14 6 12 1995-1996 5 3 2 0 11 4 11 1996-1997 5 3 0 2 13 5 9 1997-1998 5 4 0 1 11 4 12 1998-1999 5 4 1 0 16 3 13 1999-2000 5 3 2 0 11 3 11 2000-2001 5 3 0 2 11 8 9 2001-2002 5 3 1 1 11 5 10 2002-2003 5 2 2 1 6 6 8 2003-2004 5 4 0 1 13 6 12 2004-2005 5 4 1 0 13 4 13 2005-2006 5 3 2 0 11 6 11 2006-2007 5 4 0 1 15 5 12 2007-2008 5 2 2 1 5 5 8 2008-2009 5 2 0 3 7 5 6

Bu sezonki durumu göz önüne alındığında, Birinci Lig'de 1987-1988 sezonundan bu yana ilk 5 haftalar itibarıyla en kötü performansını ortaya koyan sarı-lacivertliler, 1987-1988 sezonunda olduğu gibi yine 5 maçı 3 yenilgiyle geride bıraktı.1987-1988 sezonunda ilk 5 maçı 1'er galibiyet ve beraberlik, 3 de mağlubiyetle 4 puanla tamamlayan Fenerbahçe, 2008-2009 sezonunda Luis Aragones ile 5 maçı 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle 6 puanla geçti.İlk kez 3 puanlı sistemin uygulanmaya başlandığı 1987-1988 sezonuna takımla başlayan teknik direktör Yılmaz Yücetürk, ilk 4 hafta alınan sonuçların ardından görevinden ayrılmıştı.Fenerbahçe'nin 1987-1988 sezonundan bu yana ligde ilk 5 haftalar itibarıyla performansları şöyle: